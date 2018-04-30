Манчини: «У меня никогда не было контактов с Итальянской федерацией футбола»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал информацию о своем возможном назначении в сборную Италии. Ранее сообщалось, что специалист уже провел переговоры с национальной федерацией футбола.

«Я могу возглавить сборную Италии? Находясь в Санкт-Петербурге трудно быть в курсе всего. У меня никогда не было контактов с федерацией.

Тренировать сборную – это престиж и гордость, потому что «скуадра адзурра» является одной из самых сильных национальных команд в мире. Если бы однажды я получил шанс сидеть на тренерской скамейке сборной Италии, это было бы нечто прекрасное, но до сих пор никаких переговоров не было», – сказал Манчини.