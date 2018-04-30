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  • Манчини: «У меня никогда не было контактов с Итальянской федерацией футбола»

Манчини: «У меня никогда не было контактов с Итальянской федерацией футбола»

30 апреля 2018, 18:02
22

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал информацию о своем возможном назначении в сборную Италии. Ранее сообщалось, что специалист уже провел переговоры с национальной федерацией футбола.

«Я могу возглавить сборную Италии? Находясь в Санкт-Петербурге трудно быть в курсе всего. У меня никогда не было контактов с федерацией.

Тренировать сборную – это престиж и гордость, потому что «скуадра адзурра» является одной из самых сильных национальных команд в мире. Если бы однажды я получил шанс сидеть на тренерской скамейке сборной Италии, это было бы нечто прекрасное, но до сих пор никаких переговоров не было», – сказал Манчини.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Россия. Премьер-лига Зенит Италия Манчини Роберто
Комментарии (22)
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Путник 13
1525102016
Если останется в Зените ..буду болеть за Уфу Семака..
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Миша13
1525102145
Оставь Зенит ..достала твоя глупость ..и Фурсенко с собой захвати..
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shinnik
1525102884
!!!! .................. "МЕРКУЦИО: Чума, чума на оба ваши дома! Я из-за них пойду червям на пищу, Пропал, погиб. Чума на оба ваши дома!"(с) ------------------------ Не договорились значит..Писец.(((
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OfaZavr
1525103910
но будет ли в этот период у сборной в игре нечто прекрасное очень большой вопрос.
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Garrincha58
1525111104
остается, ура!
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3a zenit
1525111312
я не против чтоб он остался,только пусть меняет своих тренеров которые ему помогают.
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zigbert
1525112558
Иногда трудно уловить правду в его словах.
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Обер-КанцлерЪ
1525112888
А через пару часов "«Зенит» разрешил Манчини вести переговоры со сборной Италии и готов отпустить тренера в национальную команду". Надо же, какое совпадение! Лживая мразь!
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Бриг
1525115473
Правдолюбы! Успокойтесь. У него лично могло и не быть контактов, но помощников у всех так много... Поэтому и инфа утекает
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батог
1525147310
Поздравляю Зенит!!! От манчини вам не отмазаться!!
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