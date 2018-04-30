Салах может пропустить ЧМ-2018 из-за конфликта с Египетской футбольной ассоциацией

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рискует остаться без поездки на чемпионат мира-2018 в Россию, сообщает Ahram.

Это может случиться из-за разногласий с футбольными властями страны. Ранее стало известно, что между представителями Салаха и Египетской футбольной ассоциацией существует конфликт на финансовой почве – им не понравилось то, что лицо игрока было изображено на самолете EgyptAir, который перевозит футболистов национальной команды.

Агент Рами Аббас, который представляет интересы Салаха, выступил с заявлением, потребовав заплатить за использование лица своего клиента. Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз пообещал разобраться в этом конфликте.