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  • Салах может пропустить ЧМ-2018 из-за конфликта с Египетской футбольной ассоциацией

Салах может пропустить ЧМ-2018 из-за конфликта с Египетской футбольной ассоциацией

30 апреля 2018, 08:55
30

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рискует остаться без поездки на чемпионат мира-2018 в Россию, сообщает Ahram.

Это может случиться из-за разногласий с футбольными властями страны. Ранее стало известно, что между представителями Салаха и Египетской футбольной ассоциацией существует конфликт на финансовой почве – им не понравилось то, что лицо игрока было изображено на самолете EgyptAir, который перевозит футболистов национальной команды.

Агент Рами Аббас, который представляет интересы Салаха, выступил с заявлением, потребовав заплатить за использование лица своего клиента. Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз пообещал разобраться в этом конфликте.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Египет Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (30)
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mihail200606
1525068318
Спонсор конфликта- РФС...))
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сапёр75
1525068927
Вау ,вот это новость )) Египетская сила
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mialkov
1525069467
Разберутся, поедет...
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alex1951
1525069876
Если это принять ,как шутку,то: Черчес Осетинский в содружестве со спецслужбами России, Приступил к заключительному этапу подготовки))))
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Татарин за ЦСКА
1525070534
Да Египет все сделает,чтобы он сыграл.Паника лишняя здесь.
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insider_retro
1525073289
Лучше заплатить за лицо, чем потерять ведущего игрока на ЧМ!... А можно и самолёт перекрасить с нанесением изображений египетских пирамид или египетской силы!..
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vick-north-west
1525073313
А нельзя ли на этом самолёте еще и лицо Черчесова изобразить, чтоб уж сборная России наверняка вышла из группы!?
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zigbert
1525076051
Глупости.Все утрясется и на ЧМ к нам он приедет.
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Антибиотик111
1525076846
Если это так,то это совсем уж не достойное поведение..тем более после всего-то одного успешного сезона.
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OfaZavr
1525078637
думаю все уладиться, вряд ли Салах захочет пропустить ЧМ из-за таких мелочей.
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