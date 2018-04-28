Тихонов: «Теперь такие грандиозные стадионы, как в Самаре, есть и в России. Играть было непривычно»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от стадиона «Самара-Арена», который открылся матчем 35 тура ФНЛ между волжанами и воронежским «Факелом» (2:1).

«Хочу поздравить всех с открытием этого грандиозного сооружения. На таком стадионе приятно, необычно и непривычно играть. Сегодня мы играли так, как будто на выезд приехали.

Такие стадионы встречаются только за границей. Теперь они есть и у нас», – сказал специалист.

На этой арене состоится матч чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия.

В Самаре открыли новый стадион. Здесь сыграет сборная России