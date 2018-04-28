Моуринью: «На самом деле у меня никогда не было личных проблем с Погба»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в очередной раз прокомментировал слухи о его якобы конфликте с полузащитником Полем Погба.

Ранее с СМИ не раз сообщалось, что португалец и француз находятся в не очень хороших отношениях и общаются между собой через клубный персонал.

«Если бы это случилось 10-15 лет назад, это сильно бы меня беспокоило, потому что в то время в журналистике не было лжи.

Я даже не знаю по-настоящему, кто журналист, а кто нет. Потому что сегодня любой может быть журналистом. На самом деле у меня с Полем Погба никогда не было личных проблем.

Если вы скажете мне, что у нас могут возникнуть проблемы, потому что я, как тренер, делаю иные вещи, чем кто-либо другой, и наоборот, окей. Но личные проблемы – абсолютно нет.

И я рад сказать, что у Поль умеет многое. Но думаю, я могу вас заверить – он очень вежлив», – сказал Моуринью.