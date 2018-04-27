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  • Шнуров к матчу с ЦСКА написал новую песню, посвященную «Зениту»

Шнуров к матчу с ЦСКА написал новую песню, посвященную «Зениту»

27 апреля 2018, 17:36
25

Лидер известной группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал новую песню, посвященную «Зениту».

Премьера композиции состоится на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча 28 тура РФПЛ с ЦСКА.

«29 числа, на матче «Зенит» – ЦСКА состоится премьера песни. И так как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления.

К моему сожалению, я на стадионе присутствовать не смогу, потому как покатил свои седые яйца во Флоренцию. Но сердце мое, можете даже не сомневаться, осталось в Питере. Ура!», – написал Шнуров на своей странице в инстаграме.

Встреча «Зенит» – ЦСКА состоится в воскресенье и начнется в 16:30 по московскому времени.

text

Публикация от text (@shnurovs)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Путник 13
1524840192
Шнур респект..
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3a zenit
1524841262
норм кричалка
Ответить
Inks
1524842738
Надеюсь, вираж не ударит в грязь лицом и исполнит эту тему как следует! И что команда не подведёт
Ответить
BRO_football
1524846136
Вместе, смело, у армейцев отсосите!
Ответить
ivany4
1524847594
Наверное так и должно быть! В культурной столице, "гимн" единственной команде, сочиняет попсовый матершинник российской эстрады.))
Ответить
Гуус
1524848039
а получится так 1 2 3 зенутушка со*с/и (с Алан Дзагоев)))) я не фанат цска если что не надо минусовать!
Ответить
Chernyi Lis
1524848043
у зенита хоть шнуров есть дух поднять!))
Ответить
Татарин за ЦСКА
1524849037
Вот,учитесь Кафельников и Назаров.Написал человек песню и при этом не оскорбил другие клубы и чужих фанатов.Хотя от него можно ожидать всего,что угодно. песня,кстати,не плохая
Ответить
baden69
1524850253
Даже не ожидал от Шнура такую песню. Частенько с матом, а тут чисто песня в поддержку клуба, без оскорблений других клубов. Респект!
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Argon
1524859570
Ну Питер, жгите на стадионе. Круто будет
Ответить
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