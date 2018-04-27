Шнуров к матчу с ЦСКА написал новую песню, посвященную «Зениту»

Лидер известной группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал новую песню, посвященную «Зениту».

Премьера композиции состоится на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча 28 тура РФПЛ с ЦСКА.

«29 числа, на матче «Зенит» – ЦСКА состоится премьера песни. И так как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления.

К моему сожалению, я на стадионе присутствовать не смогу, потому как покатил свои седые яйца во Флоренцию. Но сердце мое, можете даже не сомневаться, осталось в Питере. Ура!», – написал Шнуров на своей странице в инстаграме.

Встреча «Зенит» – ЦСКА состоится в воскресенье и начнется в 16:30 по московскому времени.