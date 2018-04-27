«Милан» хочет пригласить спортивного директора «Ромы» Мончи

«Милан», занимающийся поиском нового спортивного директора, рассматривает кандидатуру Мончи из «Ромы».

Сообщается, что «россонери» уже обратились к испанцу с целью узнать о его доступности.

При этом отмечается, что никаких реальных переговоров пока не было. «Дьяволы» лишь сделали Мончи предложение на тот случай, если Массимилиано Мирабелли будет уволен летом.

Ранее сообщалось, что еще одним кандидатом на пост спортивного директора «Милана» является Вальтер Сабатини, работавший ранее в «Роме» и «Интере».