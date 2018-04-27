«Интер» заработал более 5 миллионов на продаже билетов на матч с «Ювентусом». Это рекорд

В центральном матче 35-го тура итальянской Серии А встретятся «Интер» и «Ювентус». Миланский клуб отчитался о проданных билетах – на игре ожидается аншлаг.

На данный момент известно, что «Интер» реализовал все 78 328 билетов, которые поступили в кассы. Доходы от их продажи превысили 5 миллионов евро, что является рекордной выручкой в истории матчей Серии А. Сообщается, что встречу посетят более 10 тысяч болельщиков «Ювентуса».

Матч 35-го тура Серии А пройдет 28 апреля в Милане. Начало запланировано на 21:45 по московскому времени.