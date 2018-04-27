«Локомотив» покажет игру с «Краснодаром» на большом экране в Москве. В этом матче команда Семина может стать чемпионом

«Локомотив» организует для болельщиков просмотр гостевого матча 28-го тура чемпионата России против «Краснодара». Напомним, в случае победы московская команда гарантирует себе первое место в РФПЛ.

«Вы остаетесь в Москве и не едете на игру «Локомотива» в Краснодар? В день столь важного матча в Черкизове для вас будет организован традиционный фестиваль с конкурсами, едой и напитками.

Но самое главное – мы вместе посмотрим «Краснодар» – «Локомотив» на большом экране и эксклюзивными прямыми трансляциями!

Приходите на «РЖД Арену» к 18:00, располагайтесь на удобных лежаках и наслаждайтесь футболом! А если пойдет дождь – мы выдадим дождевики», – говорится в сообщении железнодорожников.