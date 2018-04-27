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  • «Локомотив» покажет игру с «Краснодаром» на большом экране в Москве. В этом матче команда Семина может стать чемпионом

«Локомотив» покажет игру с «Краснодаром» на большом экране в Москве. В этом матче команда Семина может стать чемпионом

27 апреля 2018, 00:24
7

«Локомотив» организует для болельщиков просмотр гостевого матча 28-го тура чемпионата России против «Краснодара». Напомним, в случае победы московская команда гарантирует себе первое место в РФПЛ.

«Вы остаетесь в Москве и не едете на игру «Локомотива» в Краснодар? В день столь важного матча в Черкизове для вас будет организован традиционный фестиваль с конкурсами, едой и напитками.

Но самое главное – мы вместе посмотрим «Краснодар» – «Локомотив» на большом экране и эксклюзивными прямыми трансляциями!

Приходите на «РЖД Арену» к 18:00, располагайтесь на удобных лежаках и наслаждайтесь футболом! А если пойдет дождь – мы выдадим дождевики», – говорится в сообщении железнодорожников.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1524777952
Круто!!!
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bumer_moscow
1524800297
Нам нужна только победа.
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Ден71
1524805542
Интересный тур должен получиться. Если учесть ,что в этом туре игры Зенит _ ЦСКА, Амкар_Спартак . И всем нужны победы )) всем можно пожелать только удачи, ну а нам увидеть хорошие игры ну и крепких нервов )
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zigbert
1524816887
Подарок болельщикам.
Ответить
OfaZavr
1524818201
молодцы, с заботой о болельщиках.
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Каратель помойников
1524819210
локо в этом сезоне молодцы,достойны чемпионства,победы им,хотя я болею за спартак и симпотизирую краснодару,но в этом сезоне Палыч всех переиграл!
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Мультибановый хрякозавр
1524845511
А если обделаются и все болельщики увидят позорище на большом экране ? Не рани ли понты нарезаться стали ? Или может, учитывая такие бурные приготовления и заявления Геркуса, все уже обо всём договорились и тока мы не в курсе ?
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