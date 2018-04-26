Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зидан: «Ответный матч с «Баварией»? Если мы сыграем так же, как с «Ювентусом», у нас будут неприятности»

Зидан: «Ответный матч с «Баварией»? Если мы сыграем так же, как с «Ювентусом», у нас будут неприятности»

26 апреля 2018, 19:17
9

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии». Первая встреча завершилась победой мадридцев со счетом 2:1.

«Мы должны будем побороться. Мы счастливы, но знаем, что нужно будет поработать в ответной встрече, ничего еще не решено. После того что случилось в игре с «Ювентусом», нам надо многое поменять. Если мы этого не сделаем и сыграем так же, у нас будут неприятности», – сказал Зидан.

Ответный матч «Реал» – «Бавария» пройдет в Мадриде 1 мая.

Источник: ФК «Реал»
Лига чемпионов Реал Бавария Зидан Зинедин
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1524759923
да учитывая что реал дома играет хуже чем на выезде - не мудрено. 1:2 для реала в первом матче это подарок. Ибо дома играют хуже, и мы уже видели, что 0:3 реалу гарантий на дает. Так что... ждем
Ответить
Par Mezan
1524760101
Интрига сохраняется... Всем хорошего футбола!
Ответить
Жёлто-синий
1524760432
Реал идите на
Ответить
Жёлто-синий
1524760520
С таким отвратительным футболом как вы вообще до этой стадии дошли У Ливера учитесь играть
Ответить
haveyton
1524763937
Форум о заработке на cтавках >>> v-stavke.ru
Ответить
zigbert
1524765092
Да уж с Ювентусом вы висели на волоске.
Ответить
Nekit92
1524766402
Если сыграете так же как с юве, то вам дадут бить пенальти за 30 секунд до конца матча))
Ответить
LogvinovSerj13
1524766966
Да судья уже заряжен Пиресом! Не волноваться: пару удалений у немцев и пару пенальти для дельфина уже спланированы
Ответить
Catastrofa
1524772513
Смотря как сыграет Бавария !
Ответить
Главные новости
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
3
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
9
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
14
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
23
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
Вчера, 16:05
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+