Зидан: «Ответный матч с «Баварией»? Если мы сыграем так же, как с «Ювентусом», у нас будут неприятности»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии». Первая встреча завершилась победой мадридцев со счетом 2:1.

«Мы должны будем побороться. Мы счастливы, но знаем, что нужно будет поработать в ответной встрече, ничего еще не решено. После того что случилось в игре с «Ювентусом», нам надо многое поменять. Если мы этого не сделаем и сыграем так же, у нас будут неприятности», – сказал Зидан.

Ответный матч «Реал» – «Бавария» пройдет в Мадриде 1 мая.