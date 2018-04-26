Дюгарри: «Мне надоело, что за Неймара постоянно говорят другие. Пусть он сам выступит по поводу своего будущего в «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной Франции обратился к форварду «ПСЖ» Неймару. Он призвал бразильца выступить с официальным заявлением по поводу своего будущего.

«Я обращаюсь к Неймар. Я хочу его услышать его слова. Мне надоело, что другие люди говорят за него. Хочу услышать от него, останется ли он в «ПСЖ».

Нам все равно, о чем говорит его отец. Неймар должен сделать заявление, чтобы объяснить нам, хочет ли он остаться или нет. Сейчас же за него говорят все остальные», – сказал Дюгарри.

Напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Неймар может перейти в «Реал» в летнее трансферное окно.