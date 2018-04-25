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  • Нурмагомедов: «Знаю, как сборная России может остановить Салаха на ЧМ. Просто не дайте ему визу»

Нурмагомедов: «Знаю, как сборная России может остановить Салаха на ЧМ. Просто не дайте ему визу»

25 апреля 2018, 16:59
28

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов пошутил на счет того, каким сборная России может сдержать нападающего Египта Мохамеда Салаха в матче национальных команда на чемпионате мира.

«Новый Марадона. Я знаю, как наша сборная его остановит. Просто не дайте ему визу», – написал Хабиб в своем сториз в инстаграме.

Напомним, сборные России и Египта встретятся во втором туре группового раунда Мундиаля. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

В текущем сезоне Салах провел 47 поединков, забил 43 мяча и сделал 15 голевых передач.

Источник: Instagram
Чемпионат мира Египет Россия Салах Мохамед
Комментарии (28)
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mihail200606
1524665019
Зачетно..))
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Xiko
1524665376
:D
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alex1951
1524665639
Тады Египет нападет на Сирию! Тоже шютка!
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Татарин за ЦСКА
1524665640
Ни когда не любил этого Нурмагомедова,но шутка удалась))))
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belrus21
1524666447
Молодец! И чувство юмора присутствует
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спанчес
1524666564
правильно будет забил 43 мяча а не 43 мячей. И,да,ещё один способ- 3,14здануть его по башке в начале игры
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Дед Сергей
1524675124
Шутка понятна. А если серьезно - Салаха может нейтрализовать только "персоналка". Но, что -то я таких спецов в нынешней сборной не наблюдаю.
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Snek
1524691056
Слишком много разговоров о Салахе, а я бы не сказал, что за сборную Египта он так уж хорошо играет.
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Thanthiet
1524832726
Нурмагомедову тоже визу не давайте.
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