Нурмагомедов: «Знаю, как сборная России может остановить Салаха на ЧМ. Просто не дайте ему визу»

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов пошутил на счет того, каким сборная России может сдержать нападающего Египта Мохамеда Салаха в матче национальных команда на чемпионате мира.

«Новый Марадона. Я знаю, как наша сборная его остановит. Просто не дайте ему визу», – написал Хабиб в своем сториз в инстаграме.

Напомним, сборные России и Египта встретятся во втором туре группового раунда Мундиаля. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

В текущем сезоне Салах провел 47 поединков, забил 43 мяча и сделал 15 голевых передач.