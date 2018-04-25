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    Нурмагомедов: «Знаю, как сборная России может остановить Салаха на ЧМ. Просто не дайте ему визу»

    Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов пошутил на счет того, каким сборная России может сдержать нападающего Египта Мохамеда Салаха в матче национальных команда на чемпионате мира.

    «Новый Марадона. Я знаю, как наша сборная его остановит. Просто не дайте ему визу», – написал Хабиб в своем сториз в инстаграме.

    Напомним, сборные России и Египта встретятся во втором туре группового раунда Мундиаля. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

    В текущем сезоне Салах провел 47 поединков, забил 43 мяча и сделал 15 голевых передач.

    Источник: Instagram

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    25.04.2018 16:59
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +14

      Thanthiet 27 апреля 2018, 15:38

      Нурмагомедову тоже визу не давайте.

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek 26 апреля 2018, 00:17

      Слишком много разговоров о Салахе, а я бы не сказал, что за сборную Египта он так уж хорошо играет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 25 апреля 2018, 19:52

      Шутка понятна. А если серьезно - Салаха может нейтрализовать только "персоналка". Но, что -то я таких спецов в нынешней сборной не наблюдаю.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Дед Сергей 25 апреля 2018, 22:32

      Лично Черчесов и Мудко

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 25 апреля 2018, 17:29

      правильно будет забил 43 мяча а не 43 мячей. И,да,ещё один способ- 3,14здануть его по башке в начале игры

      -1
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      Рейтинг: +481

      belrus21 25 апреля 2018, 17:27

      Молодец! И чувство юмора присутствует

      6
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 17:14

      Ни когда не любил этого Нурмагомедова,но шутка удалась))))

      -1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 17:38

      а по моему не плохой чувак. Вон и с Рональду закорешился.. А это, сам понимаешь,дорогого стоит..

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > за ЦСКА с 1980г 25 апреля 2018, 18:29

      Я с Жирковым знаком,Акинфеевым,со всем составом ФК Сибирь,Халком и теперь по этому меня судить????))))

      1
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      Рейтинг: +11476

      alex1951 > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 18:31

      а вдруг это не шутка?
      возьмет и сделает,моск то отбит!
      это ж тебе не футбол,там не по мячу ,там по головешке мочат!

      0
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      Рейтинг: +11476

      alex1951 > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 18:34

      никто тебя судить не будет!
      это шутки такие.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > alex1951 25 апреля 2018, 18:34

      ну и пусть

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 22:23

      Вот именно,"Не суди.."

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > за ЦСКА с 1980г 25 апреля 2018, 22:31

      таки и не сужу я

      0
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      Рейтинг: +11476

      alex1951 25 апреля 2018, 17:13

      Тады Египет нападет на Сирию!
      Тоже шютка!

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > alex1951 25 апреля 2018, 17:14

      На такие темы даже шутить не надо и так слишком много "шутят" в мире.

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      Рейтинг: +11476

      alex1951 > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 17:21

      верно.
      шутить опасно.
      особенно ,когда у людей нет чувства юмора.
      но это не про тебя.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > alex1951 25 апреля 2018, 17:23

      Как раз то у меня чувство юмора имеется,но не в таких вот юмаресках

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      Рейтинг: +11476

      alex1951 > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 18:28

      верно. в каждой шутке ,лишь доля шутки.
      поэтому Нурмаг-ов чуть-чуть пошутил....

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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > alex1951 25 апреля 2018, 18:30

      он то пошутил нормально.
      ничего плохого в ней нет по сути,тем более обидного.

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 25 апреля 2018, 17:09

      :D

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 25 апреля 2018, 17:03

      Зачетно..))

      4
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