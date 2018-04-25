Семаку было обидно, что Дзюба выбрал «Арсенал», а не «Уфу»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о причинах того, почему его клуб не смог заполучить минувшей зимой нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, который перешел на правах аренды в тульский «Арсенал»​.

– Этой зимой «Уфа» была одним из претендентов на форварда «Зенита» Артема Дзюбу, который сейчас на правах аренды выступает за тульский «Арсенал». Обидно, что не удалось заполучить этого футболиста?

– Конечно, обидно. Любой игрок уровня Артема помог бы нашей команде двигаться вперед и добиваться результата. Но у нас, к сожалению, не такие финансовые условия, чтобы покупать или брать в аренду таких игроков, как Дзюба. Понятно, что у «Арсенала» возможностей больше.

– То есть главная проблема была именно в финансах?

– Да.

– Артем Дзюба ушел в «Арсенал» к тренеру Миодрагу Божовичу, с которым уже работал раньше. Но и с вами он тоже через многое прошел в «Зените»...

– Но он же должен тоже зарабатывать деньги. И «Зениту» выгодно отдать игрока в клуб, который способен покрыть большую часть его зарплаты. Какая-то выгода должна быть у всех сторон. Поэтому, естественно, мы шли последними в списке претендентов. Дзюба не альтруист, чтобы переходить в «Уфу» просто так. Это абсолютно нормально.