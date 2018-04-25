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Семаку было обидно, что Дзюба выбрал «Арсенал», а не «Уфу»

25 апреля 2018, 06:05
28

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о причинах того, почему его клуб не смог заполучить минувшей зимой нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, который перешел на правах аренды в тульский «Арсенал»​.

– Этой зимой «Уфа» была одним из претендентов на форварда «Зенита» Артема Дзюбу, который сейчас на правах аренды выступает за тульский «Арсенал». Обидно, что не удалось заполучить этого футболиста?

– Конечно, обидно. Любой игрок уровня Артема помог бы нашей команде двигаться вперед и добиваться результата. Но у нас, к сожалению, не такие финансовые условия, чтобы покупать или брать в аренду таких игроков, как Дзюба. Понятно, что у «Арсенала» возможностей больше.

– То есть главная проблема была именно в финансах?

– Да.

– Артем Дзюба ушел в «Арсенал» к тренеру Миодрагу Божовичу, с которым уже работал раньше. Но и с вами он тоже через многое прошел в «Зените»...

– Но он же должен тоже зарабатывать деньги. И «Зениту» выгодно отдать игрока в клуб, который способен покрыть большую часть его зарплаты. Какая-то выгода должна быть у всех сторон. Поэтому, естественно, мы шли последними в списке претендентов. Дзюба не альтруист, чтобы переходить в «Уфу» просто так. Это абсолютно нормально.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Уфа Арсенал Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (28)
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семёнычев
1524626534
Да Артёмка просто прикинул,что до Тулы билет дешевле,чем до Уфы... Он же воробушка загоняет в чистом поле до смерти за пятихатку, а Семак этого ещё не понял..
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Ral13
1524627722
Говорят, что клуб выбирала жена Артёма, чтоб ближе к Москве...
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Neverov1
1524633487
а почему ему обидно? они что кореша? ну выбрал Дзюба "Арсенал" ну и выбрал...это его выбор...и ему всё равно на обиды Семака...также Семак может сказать, что ему обидно ,что Месси в "Барсе " играет, а не в "Уфе"...
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Cromathaar
1524635628
Насколько я помню, Дзюба просто выбрал место поближе к Москве.
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Garrincha58
1524638008
зачем тебе Богданыч этот фуфел он иуда за бабло продаст родную мать
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alp
1524639451
сдается мне, что артемку тут никто и не спрашивал.. жена так решила, чтоб поближе к Москве и ее торгово-развлекательным центрам, чтобы было где комфортно артемкины миллионы осваивать
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пряник929
1524643191
Футбольная жизнь длинная, еще и в Уфу заглянет, только жди...
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тщмек 19
1524646078
Говорят, что Локомотив тоже не потянул аренду Дзюбы. Вот какой богатый клуб Арсенал
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woyser
1524646820
Не переживай так Серёжа, у тебя-то ещё есть возможность стать главным тренером Зенита, а вот у Артёмки стать хорошим футболистом, увы возможности нет)
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prezent2017
1524650509
Радуйся, Серега, что этот болван тебе не достался. Весь коллектив бы развалил уже. Свиня.
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