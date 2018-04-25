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    Семаку было обидно, что Дзюба выбрал «Арсенал», а не «Уфу»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о причинах того, почему его клуб не смог заполучить минувшей зимой нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, который перешел на правах аренды в тульский «Арсенал»​.

    – Этой зимой «Уфа» была одним из претендентов на форварда «Зенита» Артема Дзюбу, который сейчас на правах аренды выступает за тульский «Арсенал». Обидно, что не удалось заполучить этого футболиста?

    – Конечно, обидно. Любой игрок уровня Артема помог бы нашей команде двигаться вперед и добиваться результата. Но у нас, к сожалению, не такие финансовые условия, чтобы покупать или брать в аренду таких игроков, как Дзюба. Понятно, что у «Арсенала» возможностей больше.

    – То есть главная проблема была именно в финансах?

    – Да.

    – Артем Дзюба ушел в «Арсенал» к тренеру Миодрагу Божовичу, с которым уже работал раньше. Но и с вами он тоже через многое прошел в «Зените»...

    – Но он же должен тоже зарабатывать деньги. И «Зениту» выгодно отдать игрока в клуб, который способен покрыть большую часть его зарплаты. Какая-то выгода должна быть у всех сторон. Поэтому, естественно, мы шли последними в списке претендентов. Дзюба не альтруист, чтобы переходить в «Уфу» просто так. Это абсолютно нормально.

    Источник: Известия

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    25.04.2018 06:05
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 апреля 2018, 13:01

      Радуйся, Серега, что этот болван тебе не достался. Весь коллектив бы развалил уже. Свиня.

      -1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 апреля 2018, 12:00

      Не переживай так Серёжа, у тебя-то ещё есть возможность стать главным тренером Зенита, а вот у Артёмки стать хорошим футболистом, увы возможности нет)

      4
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 25 апреля 2018, 11:47

      Говорят, что Локомотив тоже не потянул аренду Дзюбы. Вот какой богатый клуб Арсенал

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 11:35

      все просто.Уфа явно слила игру Зениту,т.к семак помг питерцам в борьбе за второе место,а Дзюба понял схему и знал,что ему там не дадут сыграть против Манчины и Ко.
      А вот арсенал все сделал правильно и со вкусом,поэтому Дзюба и выбрал "пушкарей",ну и финансы тоже сыграли роль.

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 11:40

      плюс ко всему прочему там и тренер,с которым Дзюба работал.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 11:44

      Вон оно как. Как же ты это все раскусил? Они же все скрывали (Зенит и Уфа), а ты прямо сразу догадался. ФСБ?

      5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Бриг 25 апреля 2018, 11:46

      Считай как хочешь.А это мое мнение,не согласен,не надо)))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > KPCCSPB 25 апреля 2018, 21:56

      на тебе плюсик,если нужно))))А тварь в зеркале увидешь)))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > KPCCSPB 25 апреля 2018, 22:44

      тя это понял потому что у меня в нике написано,что я фанат ЦСКА,а не потому что ты через монитор видишь.
      Врать не умеешь,лучше не начинай.на тебе еще плюсик за то,что смешишь меня))))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > KPCCSPB 25 апреля 2018, 23:45

      на тебе еще плюсик.напиши еще чего нибудь,сделай мой вечер

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 апреля 2018, 10:59

      Футбольная жизнь длинная, еще и в Уфу заглянет, только жди...

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 25 апреля 2018, 09:57

      сдается мне, что артемку тут никто и не спрашивал.. жена так решила, чтоб поближе к Москве и ее торгово-развлекательным центрам, чтобы было где комфортно артемкины миллионы осваивать

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > alp 25 апреля 2018, 11:32

      так оно и есть

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > alp 25 апреля 2018, 11:40

      Ну а ты откуда знаешь то????Есть источник или догадки????

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 12:50

      ну не в Туле же ему лямы тратить))

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > 3a zenit 25 апреля 2018, 13:21

      Ну то есть твои догадки всего лишь???)))

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      Рейтинг: +11240

      alp > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 13:51

      дак бомбардир же и писал про эту версию. источник тот еще, но дыма ведь без огня какбэ того этого... ))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > alp 25 апреля 2018, 14:23

      я видимо просто пропустил новость.Но источник тухлый))))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 апреля 2018, 09:33

      зачем тебе Богданыч этот фуфел он иуда за бабло продаст родную мать

      0
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 25 апреля 2018, 08:53

      Насколько я помню, Дзюба просто выбрал место поближе к Москве.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 25 апреля 2018, 08:18

      а почему ему обидно? они что кореша? ну выбрал Дзюба "Арсенал" ну и выбрал...это его выбор...и ему всё равно на обиды Семака...также Семак может сказать, что ему обидно ,что Месси в "Барсе " играет, а не в "Уфе"...

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Neverov1 25 апреля 2018, 11:37

      красава

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 25 апреля 2018, 06:42

      Говорят, что клуб выбирала жена Артёма, чтоб ближе к Москве...

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Ral13 25 апреля 2018, 06:52

      А Хабаровск ближе к Лос-Анжелесу,чем Тула)) . Не сказал ей Артём))

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      Рейтинг: +5422

      _Marqella_ > Ral13 25 апреля 2018, 09:25

      какая чушь...бабки на лавочке тебе сказали???

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > _Marqella_ 25 апреля 2018, 19:39

      Так бомбардир же и писал об этом. А втора, к сожалению, не помню.Может и бабка какая была...

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