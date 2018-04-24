Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лапочкин: «Я должен был показать желтую Гранквисту и назначать штрафной за фол на Витиньо»

    Арбитр Сергей Лапочкин, работавший на матче 27-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (2:1), прокомментировал решение не показывать желтую карточку защитнику «быков» Андреасу Гранквисту за фол на форварде армейцев Витиньо.

    «В эпизоде с Гранквистом мы допустили ошибку, мы должны были действовать по-другому. Я находился в неплохой позиции, но я не увидел, какой тяжести контакт произошел. Я решил дать ЦСКА продолжить атаку.

    Но надо было останавливать игру и давать желтую Гранквисту, а не красную, потому что у шведа не было злого умысла, он смотрел на мяч и контакт был скользкий. Надо было бы давать штрафной и желтую карточку, но не продолжать игру, как это сделал я», – сказал Лапочкин.

    Вилков рассудит «Краснодар» – «Локомотив», Галимов назначен на матч «Зенит» – ЦСКА

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2018 21:28
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 26 апреля 2018, 16:26

      Да ладно не истязай ты себя так! В прошлом туре Феде нашему Смолову башмак порвали. желтую карточку оформили и ничего. а тут-то вообще пустяк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 апреля 2018, 11:32

      За такой фол должна быть красная карточка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 25 апреля 2018, 23:13

      согласен что желтая была, а Смолова карточку перед этим должны были отменять, но там же столичный клуб играет,футбол это сплошная коррупция у Всех синдром Мудка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 13:35

      Очередная ошибка судьи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 апреля 2018, 09:57

      а после времени что толку от этих признаний, все равно уже все случилось.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 апреля 2018, 02:02

      Во-первых, по правилам в любом случае за нанесение травмы при нарушении правил - красная карточка, во-вторых, о какой атаке ЦСКА речь, если как раз после удара ногой Гранквиста по лицу Витиньо мяч армейцами и был потерян...?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 25 апреля 2018, 01:43

      Редкий случай, когда арбитр признаёт свои ошибки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 23:47

      Дал бы желтую,всякие тут "специалисты" на этом сайте писали,что Гинер всё купил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 24 апреля 2018, 21:55

      В последнее время много косяков что то у наших судей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 24 апреля 2018, 21:32

      И на Витиньо была бы вторая. И досвидули. Два эпизода зевнул.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > bset 24 апреля 2018, 21:38

      Это опечатка, он явно говорил про фол на Витюхе

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Vickont 25 апреля 2018, 00:41

      Мда уж. Ну как обычно. Надо же вбросить новостей народу, не заботясь о том, правильно ли все написано.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11