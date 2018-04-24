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  • Лапочкин: «Я должен был показать желтую Гранквисту и назначать штрафной за фол на Витиньо»

Лапочкин: «Я должен был показать желтую Гранквисту и назначать штрафной за фол на Витиньо»

24 апреля 2018, 21:28
13

Арбитр Сергей Лапочкин, работавший на матче 27-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (2:1), прокомментировал решение не показывать желтую карточку защитнику «быков» Андреасу Гранквисту за фол на форварде армейцев Витиньо.

«В эпизоде с Гранквистом мы допустили ошибку, мы должны были действовать по-другому. Я находился в неплохой позиции, но я не увидел, какой тяжести контакт произошел. Я решил дать ЦСКА продолжить атаку.

Но надо было останавливать игру и давать желтую Гранквисту, а не красную, потому что у шведа не было злого умысла, он смотрел на мяч и контакт был скользкий. Надо было бы давать штрафной и желтую карточку, но не продолжать игру, как это сделал я», – сказал Лапочкин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Гранквист Андреас Витиньо Лапочкин Сергей
Комментарии (13)
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Masteralex
1524594739
это же специально было сказано, чтобы все сидели и не доумевали, что за нахер желтая карточка, если там красная карточка была после удара шипами в лицо Витиньо
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bset
1524594756
И на Витиньо была бы вторая. И досвидули. Два эпизода зевнул.
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Федя Кабак
1524596123
В последнее время много косяков что то у наших судей
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Татарин за ЦСКА
1524602838
Дал бы желтую,всякие тут "специалисты" на этом сайте писали,что Гинер всё купил.
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woyser
1524609791
Редкий случай, когда арбитр признаёт свои ошибки.
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OfaZavr
1524639444
а после времени что толку от этих признаний, все равно уже все случилось.
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zigbert
1524652522
Очередная ошибка судьи.
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KARAT777
1524687199
согласен что желтая была, а Смолова карточку перед этим должны были отменять, но там же столичный клуб играет,футбол это сплошная коррупция у Всех синдром Мудка
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vladimir-7
1524731544
За такой фол должна быть красная карточка.
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Krasnodar 123
1524749173
Да ладно не истязай ты себя так! В прошлом туре Феде нашему Смолову башмак порвали. желтую карточку оформили и ничего. а тут-то вообще пустяк
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