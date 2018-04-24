Лапочкин: «Я должен был показать желтую Гранквисту и назначать штрафной за фол на Витиньо»

Арбитр Сергей Лапочкин, работавший на матче 27-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (2:1), прокомментировал решение не показывать желтую карточку защитнику «быков» Андреасу Гранквисту за фол на форварде армейцев Витиньо.

«В эпизоде с Гранквистом мы допустили ошибку, мы должны были действовать по-другому. Я находился в неплохой позиции, но я не увидел, какой тяжести контакт произошел. Я решил дать ЦСКА продолжить атаку.

Но надо было останавливать игру и давать желтую Гранквисту, а не красную, потому что у шведа не было злого умысла, он смотрел на мяч и контакт был скользкий. Надо было бы давать штрафной и желтую карточку, но не продолжать игру, как это сделал я», – сказал Лапочкин.

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