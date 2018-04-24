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    Сарри: «Средний палец фанатам «Ювентуса»? Они плевались в наш автобус»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри объяснил, почему показал средний палец фанатам «Ювентуса» после матча 34-го тура Серии А против туринского клуба.

    «Я ответил тем, кто плевался в наш автобус и оскорблял нас за то, что мы неаполитанцы. Я бы никогда не показал такой жест тем, кто просто болеет за «Ювентус».

    Большая часть фанатов «Ювентуса» – замечательные люди. У нас в отеле был один болельщик, с которым мы шутили и смеялись. У меня нет проблем с фанатами «Юве». Только с теми, кто плевался в нас и оскорблял», – сказал Сарри.

    Напомним, что встреча завершилась победой «Наполи» с минимальным счетом. Неаполитанцы сократили отставание от «Юве» до одного очка.

    Источник: Football Italia

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    24.04.2018 00:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 24 апреля 2018, 04:08

      Тренер должен вести себя более цивилизованно

      0
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Бухбух 25 апреля 2018, 01:02

      Эмоции...такой матч был!

      0
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