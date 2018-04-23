Черданцев: «Этот «Спартак» закончился. В прошлом году произошло чудо»

У Черданцева давно отрицательное отношение к Спартаку. Теперь появился повод и можно с удовольствием бросить в команду грязью.
Футбольный телекомментатор Георгий Черданцев после матча 27-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (1:3) прокомментировал игру московского клуба.
«Этот «Спартак» закончился. Нужно строить новый. Нынешний сезон лишнее доказательство того, что в прошлом году произошло чудо», – написал Черданцев в твиттере.
Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.
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