Черданцев: «Этот «Спартак» закончился. В прошлом году произошло чудо»

Футбольный телекомментатор Георгий Черданцев после матча 27-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (1:3) прокомментировал игру московского клуба.

«Этот «Спартак» закончился. Нужно строить новый. Нынешний сезон лишнее доказательство того, что в прошлом году произошло чудо», – написал Черданцев в твиттере.

Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

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