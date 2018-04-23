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    Черданцев: «Этот «Спартак» закончился. В прошлом году произошло чудо»

    Футбольный телекомментатор Георгий Черданцев после матча 27-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (1:3) прокомментировал игру московского клуба.

    «Этот «Спартак» закончился. Нужно строить новый. Нынешний сезон лишнее доказательство того, что в прошлом году произошло чудо», – написал Черданцев в твиттере.

    Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

    «Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

    Источник: Twitter

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    23.04.2018 22:21
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 10:51

      У Черданцева давно отрицательное отношение к Спартаку. Теперь появился повод и можно с удовольствием бросить в команду грязью.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 апреля 2018, 19:35

      ИДИ промой свой чердак а то уже вообще не соображаешь совсем сидя в сраном МАТЧ ТВ

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 24 апреля 2018, 19:15

      Это ты чудо.

      3
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 24 апреля 2018, 16:55

      Чердак иди на хер ! болею за Спартак с 1980 г бывало и хуже

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 11:24

      не согласен, если бы в прошлом сезоне было чудо то в этом мы бы как Лестер были в подвале или середине таблицы и не боролись до последнего за чемпионство.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > altair2004 24 апреля 2018, 18:00

      ну это просто заминка на старте, трудно вкатывались в сезон, но главное же итог и что буквально вот неделю назад еще боролись с Локо за чемпионство.

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 апреля 2018, 10:22

      Тренер виноват в первую очередь -что не видит команда растренирована или гуляет до утра? Ну поменяй полсостава. Зачем позориться?

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 24 апреля 2018, 07:59

      Это чудо - Симонян.

      2
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      Рейтинг: -366

      Чоткий 24 апреля 2018, 06:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да, чердак, ты прав!!! В этом году с Локомотивом та же история. Который год уже всякое лошьё чемпионат выигрывает. Лестеры х.у.е.в.ы!!!!!

      -5
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 24 апреля 2018, 04:55

      да черданцев сам по себе сплошное чудо,как комментатор он просто "язва" когда Спартак играет,видимо топит за других и желчью всегда захлёбывается,не важно побеждает Спартак или проигрывает

      3
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      Рейтинг: +19

      lloegr 24 апреля 2018, 01:09

      а он начинался?

      -1
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