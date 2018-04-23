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    Пять тысяч фанатов «Наполи» встретили команду в аэропорту после победы над «Ювентусом»

    Болельщики «Наполи» решили устроить достойную встречу футболистам своей команды после выездной победы в рамках 34-го тура итальянской Серии А над «Ювентусом». Игра завершилась со счетом 1:0.

    Сразу после финального свистка тысячи фанатов вышли на улицы Неаполя, устроив празднования в городе. Они купались в фонтанах и запускали фейерверки.

    Около 5 тысяч болельщиков отправились в аэропорт, чтобы встретить футболистов после прилета из Турина. Подъезды к аэропорту были перекрыты сотнями автомобилей фанатов «Наполи», который на протяжении всего пути выкрикивали кричалки и пожелания чемпионства.

    После 34 туров «Наполи» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А с 84 очками на счету. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет один балл.

    Источник: Football Italia

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    23.04.2018 07:14
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