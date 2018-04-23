Лукаку нацелен на второе место в АПЛ и Кубок Англии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассчитывает закончить текущий сезон на положительной ноте – занять второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а также выиграть Кубок Англии.

«Мы добились победы против очень хорошего соперника – «Тоттенхэма». Впереди нас ждет финал и это великолепно. Это именно то, чего к чему мы стремились с первого дня. У нас впереди четыре игры в чемпионате, которые нужно провести очень хорошо, а затем нас ждет финал.

Было бы хорошо выиграть Кубок Англии, но пока не время говорить об этом. Я просто хочу хорошо закончить сезон. Надеюсь, мы займем второе место, это очень поможет нам перед финалом», – считает Лукаку.

В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1. В финале их ждет встреча с «Челси».