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    Лукаку нацелен на второе место в АПЛ и Кубок Англии

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассчитывает закончить текущий сезон на положительной ноте – занять второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а также выиграть Кубок Англии.

    «Мы добились победы против очень хорошего соперника – «Тоттенхэма». Впереди нас ждет финал и это великолепно. Это именно то, чего к чему мы стремились с первого дня. У нас впереди четыре игры в чемпионате, которые нужно провести очень хорошо, а затем нас ждет финал.

    Было бы хорошо выиграть Кубок Англии, но пока не время говорить об этом. Я просто хочу хорошо закончить сезон. Надеюсь, мы займем второе место, это очень поможет нам перед финалом», – считает Лукаку.

    В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1. В финале их ждет встреча с «Челси».

    Источник: Goal.com

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    23.04.2018 06:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 23 апреля 2018, 07:31

      неее, кубок наш . . .

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      Рейтинг: +214

      Yurini > Аристократ Олжик 23 апреля 2018, 15:34

      Солидарен! Челси если настроится на победу, то Кубок будет на Бридже!!! Главное чтобы в основе наконечником атаки был Жиру!!! С Поддержкой Азара Виллиана и Мозеса!!!

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