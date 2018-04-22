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Геркус: «Уфа» припарковала автобус. Очки даются тяжело»

22 апреля 2018, 22:23
12

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился наблюдениями от матча 27-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0). На данный момент железнодорожники опережают ближайшего преследователя в турнирной таблице на шесть очков.

– Тяжело даются очки. «Уфа» припарковала автобус, физически хорошо готова, сыграла на один матч меньше. А нам, конечно, аукается этот перенесенный матч с «Ахматом». Тяжело проводить три игры в неделю. Ребята нервничают, совершают ошибки. В конце разыгрались, но не получилось. «Уфа» просто мастер по обороне. Но ничего еще не потеряно. У нас неделя на подготовку к «Краснодару».

– Там будет легче? Соперник ведь так закрываться не будет.

– Точно закрываться не будет. «Краснодар» играет в атакующий футбол.

– «Спартак» способен ввязаться в чемпионскую борьбу?

– Мы на соперников не смотрим. Мы только сами себе можем помешать. Дома этой весной играем хуже, чем на выезде. Что-то давит на команду. И еще погода... Нам так везет: вчера было плюс 20, а сейчас плюс 3.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Геркус Илья
Комментарии (12)
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Павелий
1524425399
Начались отмазки!
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Untitled-1
1524425467
Уфа лучше играла. Могли и выиграть. какой автобус? В конце немного прижались, но это нормально.
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kvm
1524426735
опять этот герпес...
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Jhon1989
1524426740
Ну если вы претендуете на чемпионство вы должны уметь устранить этот автобус,хотя по игре так не скажешь. Так что господин Геркус все ваши разговоры впользу бедных!!!
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yorgenbarenz
1524457612
Не оправдывайтесь.Не умеют у нас играть против плотной обороны. Причины? Причина одна-отсутствие дриблинга у напов.
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lordmrv
1524461662
Странно, я с Геркусом разные игры видимо смотрел. Самый опасный момент в игре Уфа создала, по фитнесстатистике перебегала. Обычно обороняющиеся менее бегают, чем атакующие.
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prezent2017
1524463357
Если «Уфа» припарковала автобус, то Локо - троллейбус. Два сапога - пара.
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zigbert
1524464777
Може быть Локомотиву не хватило свежести. Теперь все пропущенные матчи сыграны и все в равных условиях.
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OfaZavr
1524468457
одни отговорки и отмазки, каждая команда играет как хочет и может, пусть они хоть бронепоезд у ворот ставят а вы должны уметь его вскрыть а не ныть.
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Локо1985
1524474624
Причем здесь вообще автобус?По полю еле передвигались. После Ахмата скажете выдохлись?? Ок, а как же потом в лиге чемпионов будем играть????
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