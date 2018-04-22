Геркус: «Уфа» припарковала автобус. Очки даются тяжело»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился наблюдениями от матча 27-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0). На данный момент железнодорожники опережают ближайшего преследователя в турнирной таблице на шесть очков.

– Тяжело даются очки. «Уфа» припарковала автобус, физически хорошо готова, сыграла на один матч меньше. А нам, конечно, аукается этот перенесенный матч с «Ахматом». Тяжело проводить три игры в неделю. Ребята нервничают, совершают ошибки. В конце разыгрались, но не получилось. «Уфа» просто мастер по обороне. Но ничего еще не потеряно. У нас неделя на подготовку к «Краснодару».

– Там будет легче? Соперник ведь так закрываться не будет.

– Точно закрываться не будет. «Краснодар» играет в атакующий футбол.

– «Спартак» способен ввязаться в чемпионскую борьбу?

– Мы на соперников не смотрим. Мы только сами себе можем помешать. Дома этой весной играем хуже, чем на выезде. Что-то давит на команду. И еще погода... Нам так везет: вчера было плюс 20, а сейчас плюс 3.