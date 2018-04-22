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    Геркус: «Уфа» припарковала автобус. Очки даются тяжело»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился наблюдениями от матча 27-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0). На данный момент железнодорожники опережают ближайшего преследователя в турнирной таблице на шесть очков.

    – Тяжело даются очки. «Уфа» припарковала автобус, физически хорошо готова, сыграла на один матч меньше. А нам, конечно, аукается этот перенесенный матч с «Ахматом». Тяжело проводить три игры в неделю. Ребята нервничают, совершают ошибки. В конце разыгрались, но не получилось. «Уфа» просто мастер по обороне. Но ничего еще не потеряно. У нас неделя на подготовку к «Краснодару».

    – Там будет легче? Соперник ведь так закрываться не будет.

    – Точно закрываться не будет. «Краснодар» играет в атакующий футбол.

    – «Спартак» способен ввязаться в чемпионскую борьбу?

    – Мы на соперников не смотрим. Мы только сами себе можем помешать. Дома этой весной играем хуже, чем на выезде. Что-то давит на команду. И еще погода... Нам так везет: вчера было плюс 20, а сейчас плюс 3.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2018 22:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +52

      Локо1985 23 апреля 2018, 12:10

      Причем здесь вообще автобус?По полю еле передвигались. После Ахмата скажете выдохлись?? Ок, а как же потом в лиге чемпионов будем играть????

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 10:27

      одни отговорки и отмазки, каждая команда играет как хочет и может, пусть они хоть бронепоезд у ворот ставят а вы должны уметь его вскрыть а не ныть.

      2
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      Рейтинг: +100714

      zigbert 23 апреля 2018, 09:26

      Може быть Локомотиву не хватило свежести. Теперь все пропущенные матчи сыграны и все в равных условиях.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 апреля 2018, 09:02

      Если «Уфа» припарковала автобус, то Локо - троллейбус. Два сапога - пара.

      1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 23 апреля 2018, 08:34

      Странно, я с Геркусом разные игры видимо смотрел. Самый опасный момент в игре Уфа создала, по фитнесстатистике перебегала. Обычно обороняющиеся менее бегают, чем атакующие.

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 апреля 2018, 07:26

      Не оправдывайтесь.Не умеют у нас играть против плотной обороны. Причины? Причина одна-отсутствие дриблинга у напов.

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 23 апреля 2018, 04:07

      а где ваш паровоз

      0
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 22 апреля 2018, 22:52

      Ну если вы претендуете на чемпионство вы должны уметь устранить этот автобус,хотя по игре так не скажешь. Так что господин Геркус все ваши разговоры впользу бедных!!!

      5
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      Рейтинг: +2251

      kvm 22 апреля 2018, 22:52

      опять этот герпес...

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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 22 апреля 2018, 22:31

      Уфа лучше играла. Могли и выиграть. какой автобус? В конце немного прижались, но это нормально.

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Untitled-1 23 апреля 2018, 00:00

      Логика:если не смогли забить значит соперники поставили автобус))

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