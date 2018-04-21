Покеттино: «Вылет из Кубка Англии? Легко говорить о трофеях. Нужно понимать, какой путь мы проделали»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в полуфинальном матче Кубка Англии.

«Любое поражение – это плохо. Сложно принять это, мы расстроены, потому что вылетели и не сможем сыграть в финале.

Мы боролись, но недостаточно, чтобы победить. Мы доминировали в первой половине матча и были лучше «МЮ». Они хорошо оборонялись и делали это очень глубоко. Мы расстроены, потому что были так близки. Нужно обдумать все, продолжить играть и попробовать финишировать в топ-4.

Нужно понимать, какой путь мы проделали. Легко говорить о трофеях. Непросто выиграть их, когда твой соперник – это «Манчестер Сити», «Челси» или «МЮ». Но самое важное – помнить, что мы можем бороться с ними», – сказал Покеттино.

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