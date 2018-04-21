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    Глушаков: «Надо возвращаться к системе «весна-осень», а то опять будем по болоту прыгать»

    Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков призвал вновь реформировать систему российского футбола и вернуться к проведению чемпионата по системе «весна-осень».

    «Надо летом в футбол играть. Надо вернуть то, что было раньше. Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдем в отпуск. А на этих полях два-три месяца никто не будет тренироваться.

    Конечно, про чемпионат мира я помню. А осенью опять на болотах и по снегу придется бегать, прыгать», – сказал игрок.

    На систему «осень-весна» наш футбол перешел в начале десятилетия при президенте РФС Сергее Фурсенко.

    Источник: YouTube

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    21.04.2018 09:05
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 22 апреля 2018, 10:01

      Факт есть факт: на таких полях играть нельзя.Это понижает качество футбола.
      А любую проблему надо решать:или возвращаться и играть летом или крыть стадионы.О переносах матчей звучит губительно.Ведет за собой хауз и лишнего храма в эфире.

      1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 21 апреля 2018, 23:23

      Он реальный дебил или только прикидывается? Какая разница какая система? Март есть март и поля в марте одинаковые, что при одной системе, что при другой, так же и в декабре...Я вот не хочу, чтобы судьба чемпионства решалась на зимних огородах. И про ЛЧ и ЛЕ он забыл? или хочет опять начинать с предсезонки...синхронизация трансферных окон тоже фигня да? Такую дебильную херню пронёс и доволен...обосрался в кубке сиди молчи, плач в подушку или ещё что, сойдёшь за более умного.

      1
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      Рейтинг: +295

      akku 21 апреля 2018, 22:22

      С Денисом на все 100% согласен.

      2
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 14:01

      Ну и наломал же дров этот Фурсенко.

      8
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      Рейтинг: +5882

      Павелий > zigbert 21 апреля 2018, 14:19

      Оба брата: один развалил школьное образование, а другой - футбол.

      4
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      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 21 апреля 2018, 13:59

      Согласен с Денисом.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 апреля 2018, 12:33

      Я вот прям на 100 процентов уверен, что каждый кто бил пенальти хоть разок да не забил.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий > Lev Aleks 21 апреля 2018, 14:19

      Чего только промах Марадонны стоил. А он до этого считался лучшим пенальтистом в мире!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 21 апреля 2018, 12:21

      - возможно Денис и прав, это очень красноречиво показала нынешняя "весна"..., а сейчас я осмелюсь предположить победителей очередного тура : Рубин,Урал,Динамо,Зенит,ЦСКА,Амкар,Локо, Спартак...почему Спартак!??...- родные стены, ущемлённое самолюбие, запредельная мотивация и ещё живая честь и совесть!...всё это - чисто мои мнение и обоснования!, но матч будет "от ножа"...Всем здоровья и успехов! Играйте в футбол...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 апреля 2018, 12:11

      Глушак иди на...

      -2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 апреля 2018, 12:08

      играть в еврокубках почти через через год верх дол б о е би з ма,меньше пусть губеры и власть в регионах ворует и пусть строит крытые стадионы на 10-20тыс мест.

      5
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg > 3a zenit 21 апреля 2018, 12:16

      Свое первенство поважнее еврокубков будет. В футбол в России сто лет играли летом. Переход на осень-весна был хтонический тупейший писец.

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > 21 апреля 2018, 19:46

      ну слушай, это меньшее зло,если ровнять игру в -15 при влажности 86% или +19 в крытом согласись в декабре.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 21 апреля 2018, 12:00

      Мы перейдём на весна-осень, если чиновники реально в этом увидят прибыль в своих карманах! А на футболистов и болельщиков им плевать с высокой колокольни!

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