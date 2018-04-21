Глушаков: «Надо возвращаться к системе «весна-осень», а то опять будем по болоту прыгать»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков призвал вновь реформировать систему российского футбола и вернуться к проведению чемпионата по системе «весна-осень».

«Надо летом в футбол играть. Надо вернуть то, что было раньше. Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдем в отпуск. А на этих полях два-три месяца никто не будет тренироваться.

Конечно, про чемпионат мира я помню. А осенью опять на болотах и по снегу придется бегать, прыгать», – сказал игрок.

На систему «осень-весна» наш футбол перешел в начале десятилетия при президенте РФС Сергее Фурсенко.