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  • Глушаков: «Надо возвращаться к системе «весна-осень», а то опять будем по болоту прыгать»

Глушаков: «Надо возвращаться к системе «весна-осень», а то опять будем по болоту прыгать»

21 апреля 2018, 09:05
40

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков призвал вновь реформировать систему российского футбола и вернуться к проведению чемпионата по системе «весна-осень».

«Надо летом в футбол играть. Надо вернуть то, что было раньше. Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдем в отпуск. А на этих полях два-три месяца никто не будет тренироваться.

Конечно, про чемпионат мира я помню. А осенью опять на болотах и по снегу придется бегать, прыгать», – сказал игрок.

На систему «осень-весна» наш футбол перешел в начале десятилетия при президенте РФС Сергее Фурсенко.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (40)
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vladimir-7
1524292737
Хоть один смелый футболист высказал своё мнение о системе "весна-осень". Остальные боятся высказаться. Что касается Фурсенко, то отмечу, где пройдут эти два брата-акробата, там потрясения и развал.
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Диктор
1524293281
Все правильно сказал.
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acer2003
1524295521
Кривому игроку и хорошее поле не а помощь....(((
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panmon
1524297149
Система осень весна от весна осень отличается только началом. Периоды игры отличаться не должны вообще... так что осень весна намного лучше (ближе еврокубковый сезон) А вот менять окна игры - это действительно нужно продумать. Может вообще играть матчи только на юге (в Сочи или Краснодаре) когда холодно.
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Боцман59rus
1524297307
видимо наш суровый климат, функционеры и чиновники, берут во внимание, только при строительстве своих особняков ...относительно продвинутыми в этом вопросе, оказались питерские товарищи, предусмотрительно обзаведясь крышей, что для россии вообще не роскошь, а абсолютно обязательный атрибут для любой арены на территории РФ, но дорвавшись до кормушки, наворовались до таких масштабов, что лучше бы вообще ничего не делали, а до скончания веков играли на петровском ...кстати скандалы с воровством в питере, удачно навели тень на масштабы вложений, при реконструкции всеми нами любимых и дорогих сердцу лужников, но видимо обсуждение размеров растрат и воровства, связанных с главным стадионом страны, в нашем обществе -табу, введена даже специальная опция, в виде нелепых турникетов и живых стен из полицейских, затрудняющая траффик , при выходе с арены, позволяющая присутствующим, еще раз в полном объеме, насладиться качеством ремонта, произведенным московскими властями, на главном арене нашей родины
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TRELL
1524298369
Нужно просто стадионы с крышей делать,как у Зенита! А не всякое гов.. как у Спартака.
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OfaZavr
1524300130
полностью согласен.
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3a zenit
1524301691
играть в еврокубках почти через через год верх дол б о е би з ма,меньше пусть губеры и власть в регионах ворует и пусть строит крытые стадионы на 10-20тыс мест.
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Garrincha58
1524301861
Глушак иди на...
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zigbert
1524308480
Ну и наломал же дров этот Фурсенко.
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