Глушаков: «Надо возвращаться к системе «весна-осень», а то опять будем по болоту прыгать»

Факт есть факт: на таких полях играть нельзя.Это понижает качество футбола.
А любую проблему надо решать:или возвращаться и играть летом или крыть стадионы.О переносах матчей звучит губительно.Ведет за собой хауз и лишнего храма в эфире.
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков призвал вновь реформировать систему российского футбола и вернуться к проведению чемпионата по системе «весна-осень».
«Надо летом в футбол играть. Надо вернуть то, что было раньше. Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдем в отпуск. А на этих полях два-три месяца никто не будет тренироваться.
Конечно, про чемпионат мира я помню. А осенью опять на болотах и по снегу придется бегать, прыгать», – сказал игрок.
На систему «осень-весна» наш футбол перешел в начале десятилетия при президенте РФС Сергее Фурсенко.