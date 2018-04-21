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    Глушаков: «Выпивка? Иногда бывает с командой»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к алкоголю. Капитан красно-белых признался, что иногда употребляет алкогольные напитки.

    «В свободное время не пью. Могу позволить себе бокал вина, выпить плюс-минус, посидеть дома, поужинать.

    Да, иногда бывает с командой. Не надо лукавить и говорить, что все такие паиньки, никто не выпивает. Каждый человек – он человек», – сказал Глушаков.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Глушаков провел 22 матча, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: YouTube

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    21.04.2018 01:50
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 13:36

      Ответил честно и не слукавил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 апреля 2018, 11:21

      иногда и в умеренных дозах почему бы и нет, тем более в свободное и личное время может себе позволить, лишь бы это не сказывалось на игре)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 21 апреля 2018, 09:58

      Пусть бы пили, если б играть умели. Вон, на Евро-1992 сборная СНГ была опущена ниже плинтуса пьяными шотландцами 0:3.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 21 апреля 2018, 09:02

      Перед тосно как раз бухнули маленько

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3957

      Kollljan 21 апреля 2018, 08:37

      Балласт-алкоголик.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 21 апреля 2018, 08:20

      Иногда как жахнем перед игрой и тащимся потом на полусогнутых всю игру и по воротам не попадаем

      3
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      Рейтинг: +8026

      nik55 21 апреля 2018, 07:44

      гнать пол команды надо------зажрались вы

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 21 апреля 2018, 07:42

      все это свойственно русскому человеку особенно в компании

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 апреля 2018, 07:12

      Довыпивался - гол уже забить не может....

      -1
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      Рейтинг: +33444

      oyabun 21 апреля 2018, 07:01

      Загадочное выражение " выпить плюс-минус". Можно подставить что угодно.

      4
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