Глушаков: «Выпивка? Иногда бывает с командой»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к алкоголю. Капитан красно-белых признался, что иногда употребляет алкогольные напитки.

«В свободное время не пью. Могу позволить себе бокал вина, выпить плюс-минус, посидеть дома, поужинать.

Да, иногда бывает с командой. Не надо лукавить и говорить, что все такие паиньки, никто не выпивает. Каждый человек – он человек», – сказал Глушаков.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Глушаков провел 22 матча, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.