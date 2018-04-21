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Глушаков: «Выпивка? Иногда бывает с командой»

21 апреля 2018, 01:50
18

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к алкоголю. Капитан красно-белых признался, что иногда употребляет алкогольные напитки.

«В свободное время не пью. Могу позволить себе бокал вина, выпить плюс-минус, посидеть дома, поужинать.

Да, иногда бывает с командой. Не надо лукавить и говорить, что все такие паиньки, никто не выпивает. Каждый человек – он человек», – сказал Глушаков.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Глушаков провел 22 матча, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (18)
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Zeff
1524266709
Вот, всю команду споил, Хороняка!
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Cherembas
1524274860
Уважуха,все мы люди
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brhr
1524277683
А долго его поливать будут грязью? Мне просто интересно.. А то что они (спортсмены) пью , так это не новость...
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Bandit7
1524281069
Отличный капитан Мяса
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oyabun
1524283287
Загадочное выражение " выпить плюс-минус". Можно подставить что угодно.
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nik55
1524285869
гнать пол команды надо------зажрались вы
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Мультибановый хрякозавр
1524288028
Иногда как жахнем перед игрой и тащимся потом на полусогнутых всю игру и по воротам не попадаем
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Федя Кабак
1524290570
Перед тосно как раз бухнули маленько
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serppion
1524293880
Пусть бы пили, если б играть умели. Вон, на Евро-1992 сборная СНГ была опущена ниже плинтуса пьяными шотландцами 0:3.
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OfaZavr
1524298883
иногда и в умеренных дозах почему бы и нет, тем более в свободное и личное время может себе позволить, лишь бы это не сказывалось на игре)
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