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    Вальверде считает, что победа в Кубке Испании поможет «Барселоне» забыть вылет из Лиги чемпионов

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от финального матча Кубка Испании против «Севильи».

    «Победа в Кубке Испании может стать хорошим способом забыть неудачу в Лиге чемпионов. Побеждать с «Барселоной» во всех турнирах – это обязанность. В Лиге чемпионов, Примере, Кубке Испании.

    Давление такое же, как и в других финалах. Ты не выиграл финал, пока не сыграл в нем. В матче играют две команды, ты можешь быть фаворитом, но сыграть обязан. В ЛЧ мы были фаворитами, но не прошли в полуфинал», – сказал Вальверде.

    Матч «Барселона» – «Севилья» пройдет завтра. Встреча начнется в 22:30 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    20.04.2018 22:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 21 апреля 2018, 00:01

      ОТМАЗКА КАКАЯ ТО.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 апреля 2018, 22:25

      Удачи рохибланкос севильцам! Вальверде по-нашему, по-спартаковски рассуждает - хер с ними с еврокубками, главное - в нац. кубке пошуметь. В таких случаях обычно ни там, ни там не получается.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 апреля 2018, 22:24

      дело не в вылете, а в том, как бездарно это получилось.

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