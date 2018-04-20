Вальверде считает, что победа в Кубке Испании поможет «Барселоне» забыть вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от финального матча Кубка Испании против «Севильи».

«Победа в Кубке Испании может стать хорошим способом забыть неудачу в Лиге чемпионов. Побеждать с «Барселоной» во всех турнирах – это обязанность. В Лиге чемпионов, Примере, Кубке Испании.

Давление такое же, как и в других финалах. Ты не выиграл финал, пока не сыграл в нем. В матче играют две команды, ты можешь быть фаворитом, но сыграть обязан. В ЛЧ мы были фаворитами, но не прошли в полуфинал», – сказал Вальверде.

Матч «Барселона» – «Севилья» пройдет завтра. Встреча начнется в 22:30 по московскому времени.