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  • Вальверде считает, что победа в Кубке Испании поможет «Барселоне» забыть вылет из Лиги чемпионов

Вальверде считает, что победа в Кубке Испании поможет «Барселоне» забыть вылет из Лиги чемпионов

20 апреля 2018, 22:04
3

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от финального матча Кубка Испании против «Севильи».

«Победа в Кубке Испании может стать хорошим способом забыть неудачу в Лиге чемпионов. Побеждать с «Барселоной» во всех турнирах – это обязанность. В Лиге чемпионов, Примере, Кубке Испании.

Давление такое же, как и в других финалах. Ты не выиграл финал, пока не сыграл в нем. В матче играют две команды, ты можешь быть фаворитом, но сыграть обязан. В ЛЧ мы были фаворитами, но не прошли в полуфинал», – сказал Вальверде.

Матч «Барселона» – «Севилья» пройдет завтра. Встреча начнется в 22:30 по московскому времени.

Источник: Marca
Испания. Кубок Барселона Севилья Вальверде Эрнесто
Комментарии (3)
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Cules2013
1524252294
дело не в вылете, а в том, как бездарно это получилось.
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vick-north-west
1524252309
Удачи рохибланкос севильцам! Вальверде по-нашему, по-спартаковски рассуждает - хер с ними с еврокубками, главное - в нац. кубке пошуметь. В таких случаях обычно ни там, ни там не получается.
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anatolich72
1524258062
ОТМАЗКА КАКАЯ ТО.
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