«Милан» готов продать Доннарумму за 65 миллионов. Вратарь хочет перейти в «Реал»

«Милан» снизил цену на голкипера Джанлуиджи Доннарумму, который намерен покинуть клуб этим летом. Вместо 95 миллионов евро, которые «россонери» хотели получить за футболиста изначально, они готовы отпустить вратаря за 65 миллионов.

Сообщается, что посредники «Милана» предложили Доннарумму «Реалу». Ранее «ПСЖ» контактировал с агентом голкипера Мино Райолой, однако сам итальянец предпочитает перебраться в Мадрид.

В данной ситуации большой проблемой является президент сливочных Флорентино Перес, который признался своим коллегам из совета директоров, что мало знает о Доннарумме и все еще сохраняет надежду на приобретение вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.