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    «Милан» готов продать Доннарумму за 65 миллионов. Вратарь хочет перейти в «Реал»

    «Милан» снизил цену на голкипера Джанлуиджи Доннарумму, который намерен покинуть клуб этим летом. Вместо 95 миллионов евро, которые «россонери» хотели получить за футболиста изначально, они готовы отпустить вратаря за 65 миллионов.

    Сообщается, что посредники «Милана» предложили Доннарумму «Реалу». Ранее «ПСЖ» контактировал с агентом голкипера Мино Райолой, однако сам итальянец предпочитает перебраться в Мадрид.

    В данной ситуации большой проблемой является президент сливочных Флорентино Перес, который признался своим коллегам из совета директоров, что мало знает о Доннарумме и все еще сохраняет надежду на приобретение вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

    Источник: Tribalfootball

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    20.04.2018 16:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 22 апреля 2018, 17:38

      Ностальгия по временам, когда этой продажности было много меньше, чем сейчас.
      Тьфу.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 апреля 2018, 23:47

      Задолбали новости про этого длинного ребёнка.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 20 апреля 2018, 19:16

      Да зачем он Реалу, что за бред!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 20 апреля 2018, 17:59

      Перес если сольет трансфер этот, нужно сливать Переса. Достал он уже. Доннарумма в разы сильнее чем Де Хеа

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 апреля 2018, 17:21

      классная замена Буффону могла бы быть для Ювентуса! Купить и на долгие-долгие годы. Жаль, что в Италии не хочет оставаться

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