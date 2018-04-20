Погба хочет играть в «Реале» вместе с Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет присоединиться к «Реалу» летом.

Манкунианцы готовы отпустить француза в другой клуб из-за его натянутых отношений с главным тренером Жозе Моуринью. За трансфер футболиста «красные дьяволы» хотят получить 160 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Барселоны», однако позже выяснилось, что против этого перехода выступает лидер сине-гранатовых Лионель Месси.

Между тем, как сообщается, сам Погба заявил, что хочет играть в одной команде с нападающим Криштиану Роналду. При этом планы «Реала» относительно француза пока неизвестны.