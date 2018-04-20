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    Погба хочет играть в «Реале» вместе с Роналду

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет присоединиться к «Реалу» летом.

    Манкунианцы готовы отпустить француза в другой клуб из-за его натянутых отношений с главным тренером Жозе Моуринью. За трансфер футболиста «красные дьяволы» хотят получить 160 миллионов евро.

    Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Барселоны», однако позже выяснилось, что против этого перехода выступает лидер сине-гранатовых Лионель Месси.

    Между тем, как сообщается, сам Погба заявил, что хочет играть в одной команде с нападающим Криштиану Роналду. При этом планы «Реала» относительно француза пока неизвестны.

    Источник: Diario Gol

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    20.04.2018 13:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 апреля 2018, 14:20

      Погба лучше всех смотрелся в Юве но как играет сейчас просто ужас или Маур его не там использует мне каатся его место ближе к атаке

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 12:06

      Присоединиться то он хочет,только вот особого желания руководства Реала пока не видно.

      1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 21 апреля 2018, 01:54

      Да какие нахрен 160 лям? Еще за 50-60 на подстраховку можно взять!

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 20 апреля 2018, 19:48

      Рост ,сила есть а как с ними воспользоваться ума нету,без толковый гигант.

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 20 апреля 2018, 19:20

      с Роном всем недолго играть осталось....так что не вижу смысла))

      0
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      Рейтинг: +1591

      koli4ka 20 апреля 2018, 15:44

      извиняюсь.так вместе или вместо Роналду?...

      0
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 > koli4ka 20 апреля 2018, 18:02

      вместо Роналду точно не будет. Позиции разные. Роналду левый вингер, а Погба играет атакующего полузащитника

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      Рейтинг: +392

      A-Den 20 апреля 2018, 15:01

      Они напару с Неймаром такую связку составили бы

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 апреля 2018, 13:53

      Ну кому нужен этот взбалмошный ленивый негодяй.

      4
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