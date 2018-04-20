В «Сокольниках» к старту ЧМ-2018 появится арт-объект «Огромная вувузела»

В столичном парке «Сокольники» перед стартом ЧМ-2018 появится арт-объект «Огромная вувузела». Ее размеры будут на столько большими, что парк подаст заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

«В преддверии чемпионата мира по футболу в парке появится арт-объект «Огромная вувузела», благодаря которому у посетителей парка будет больше возможностей сделать оригинальные фотографии», – приводит слова директора парка Андрея Лапшина АГН «Москва».

Напомним, что широкую известность вувузелы получили благодаря ЧМ-2010 в ЮАР. Они считаются традиционными атрибутами болельщиков в Африке.