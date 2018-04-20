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    В «Сокольниках» к старту ЧМ-2018 появится арт-объект «Огромная вувузела»

    В столичном парке «Сокольники» перед стартом ЧМ-2018 появится арт-объект «Огромная вувузела». Ее размеры будут на столько большими, что парк подаст заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

    «В преддверии чемпионата мира по футболу в парке появится арт-объект «Огромная вувузела», благодаря которому у посетителей парка будет больше возможностей сделать оригинальные фотографии», – приводит слова директора парка Андрея Лапшина АГН «Москва».

    Напомним, что широкую известность вувузелы получили благодаря ЧМ-2010 в ЮАР. Они считаются традиционными атрибутами болельщиков в Африке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2018 09:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 20 апреля 2018, 11:27

      А почему не огромная шаурмела?

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