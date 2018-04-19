Сычев: «Сборной России по силам выйти в четвертьфинал ЧМ-2018»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о шансах национальной команды на чемпионате мира-2018. Футболист уверен, что россияне на домашнем турнире способны дойти до 1/4 финала.

«Нашей сборной по силам выйти в четвертьфинал, это было бы потрясающим результатом. Черчесов — хороший тренер. Надеюсь, поддержка болельщиков поможет ему побеждать с нашей сборной.

Если бы я был главным тренером сборной России, то начал бы с системы подготовки молодых футболистов – все звезды появляются оттуда. Молодым футболистам посоветовал бы каждый день упорно работать и ждать своего шанса», – сказал Сычев.