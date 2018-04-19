Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сычев: «Сборной России по силам выйти в четвертьфинал ЧМ-2018»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о шансах национальной команды на чемпионате мира-2018. Футболист уверен, что россияне на домашнем турнире способны дойти до 1/4 финала.

    «Нашей сборной по силам выйти в четвертьфинал, это было бы потрясающим результатом. Черчесов — хороший тренер. Надеюсь, поддержка болельщиков поможет ему побеждать с нашей сборной.

    Если бы я был главным тренером сборной России, то начал бы с системы подготовки молодых футболистов – все звезды появляются оттуда. Молодым футболистам посоветовал бы каждый день упорно работать и ждать своего шанса», – сказал Сычев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2018 22:10
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 20 апреля 2018, 11:37

      И мы за всё хорошее !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 апреля 2018, 11:14

      Да чемпионы уже!Давайте отмечать!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      koli4ka 20 апреля 2018, 00:18

      думаю,что димону сычу не светит быть главным тренером НИКОГДА,сколько бы долго не ждал он своего шанса...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 апреля 2018, 23:46

      Было бы круто если бы чемпионами стали Уругвайцы, Хорваты, Русские, Бельгийцы или Колумбийцы. Но скорее всего полуфинальные пары будут: Франция - Бразилия
      Испания-Германия.
      И было бы круто если бы африканцы вышли в 1/2)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 19 апреля 2018, 23:05

      его слова да богу в уши.) Надо просто показать игру, на все 100% в каждом матче. А уж на что способны мы увидим, а цель для всех команд должна быть одна финал и победа.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > Ден71 19 апреля 2018, 23:44

      Ну для 20 из 32 да. Но для всех победа - не реально. Есть очень слабые команды, которые попали на турнир потому что они первые парни на деревне на своих континентах,а вообще они средненькие.
      На каждом ЧМ есть сюрпризы и разочарования. И есть шикарные матчи вне зависимости от того на какой стадии они проходят.
      Я бы хотел что бы чемпионом стал Уругвай, Россия, Германия. Кто-то из них.
      Многое зависит от случая, от психологии.
      Не хотелось бы что бы была как на Евро 2016. С одной стороны команды бывшие чемпионами мира, с другой Уэльсы, Польши, Португалии и т.д. хотелось бы равномерности. Ну и надеюсь Россия выступит как на Евро 2008!)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11