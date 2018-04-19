Покеттино: «Моуринью? Это один из лучших тренеров в мире. Ему не нужно это доказывать»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в преддверии полуфинального матча Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о работе главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью.

«Для меня Моуринью – один из лучших тренеров в мире. Ему не нужно доказывать никому это.

«Манчестер Юнайтед» проводит фантастический сезон, они, как и мы, расстроены вылетом из Лиги чемпионов, потому что это значимый турнир для них и для нас.

Мы похожи, но они лучше нас, потому что у них больше очков в таблице АПЛ. Моуринью проделывает фантастическую работу во втором сезоне в Манчестере», – сказал Покеттино.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» пройдет 21 апреля.