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    Покеттино: «Моуринью? Это один из лучших тренеров в мире. Ему не нужно это доказывать»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в преддверии полуфинального матча Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о работе главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью.

    «Для меня Моуринью – один из лучших тренеров в мире. Ему не нужно доказывать никому это.

    «Манчестер Юнайтед» проводит фантастический сезон, они, как и мы, расстроены вылетом из Лиги чемпионов, потому что это значимый турнир для них и для нас.

    Мы похожи, но они лучше нас, потому что у них больше очков в таблице АПЛ. Моуринью проделывает фантастическую работу во втором сезоне в Манчестере», – сказал Покеттино.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» пройдет 21 апреля.

    Источник: Skysports

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    19.04.2018 18:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43

      MU777 20 апреля 2018, 02:02

      Эээх...
      Ничего ты не понимаешь Моурисио...
      весь мир знает что Жозе физрук и давно сдулся, а тв говоришь: «один из лучших»

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    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 19 апреля 2018, 19:02

      с этим трудно не согласиться. Жозе уже все давно доказал , что он тренер.

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