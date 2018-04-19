Моуринью: «Мы проигрываем командам из зоны вылета. Мы непоследовательны в игре»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне АПЛ.

«Мы непоследовательны, мы очень часто были непоследовательными в своей игре.

В матчах против первых пяти команд чемпионата мы не теряли очков. Мы не теряли очков в двух матчах против прямых конкурентов, но потом мы потеряли очки в играх с командами, которые только вышли в АПЛ – «Хаддерсфилдом» и «Ньюкаслом».

Мы потеряли очки в играх с командами, которые вылетят или которые находятся в зоне вылета», – сказал Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» занимает вторую строку в турнирной таблице АЛП, набрав 74 очка в 34 турах.