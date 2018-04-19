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    Моуринью: «Мы проигрываем командам из зоны вылета. Мы непоследовательны в игре»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне АПЛ.

    «Мы непоследовательны, мы очень часто были непоследовательными в своей игре.

    В матчах против первых пяти команд чемпионата мы не теряли очков. Мы не теряли очков в двух матчах против прямых конкурентов, но потом мы потеряли очки в играх с командами, которые только вышли в АПЛ – «Хаддерсфилдом» и «Ньюкаслом».

    Мы потеряли очки в играх с командами, которые вылетят или которые находятся в зоне вылета», – сказал Моуринью.

    «Манчестер Юнайтед» занимает вторую строку в турнирной таблице АЛП, набрав 74 очка в 34 турах.

    Источник: Skysports

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    19.04.2018 15:32
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