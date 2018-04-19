Хендерсон: «Рома» обыграла «Барсу» 3:0. Мы точно не сможем их недооценить»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Лиги чемпионов против «Ромы».

«В детстве я мечтал о победе в Лиге чемпионов, как и многие другие дети. Но нужно двигаться шаг за шагом.

«Рома» – фантастическая команда, так что матчи с ними будут серьезным тестом для нас. Так что нам нужно подождать и посмотреть, что случится. Мы точно не сможем недооценить их, они обыграли «Барселону» 3:0, и они являются топовой командой. Это будут сложные игры», – сказал Хендерсон.

Первый матч полуфинала ЛЧ состоится 24 апреля в Ливерпуле, ответная встреча пройдет 2 мая в Риме.