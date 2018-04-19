Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хендерсон: «Рома» обыграла «Барсу» 3:0. Мы точно не сможем их недооценить»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Лиги чемпионов против «Ромы».

    «В детстве я мечтал о победе в Лиге чемпионов, как и многие другие дети. Но нужно двигаться шаг за шагом.

    «Рома» – фантастическая команда, так что матчи с ними будут серьезным тестом для нас. Так что нам нужно подождать и посмотреть, что случится. Мы точно не сможем недооценить их, они обыграли «Барселону» 3:0, и они являются топовой командой. Это будут сложные игры», – сказал Хендерсон.

    Первый матч полуфинала ЛЧ состоится 24 апреля в Ливерпуле, ответная встреча пройдет 2 мая в Риме.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2018 12:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11