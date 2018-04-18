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    Мюллер: «Матч с «Байером» – это реклама для немецкого футбола»

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер назвал отличной рекламой немецкого футбола прошедший матч полуфинала Кубка Германии с «Байером».

    «Это была реклама для немецкого футбола. Мы быстро сделали счет 2:0, потом счет стал 2:1 и Свен Ульрайх дважды оставлял нас в игре.

    Мы хорошо разыграли несколько атак и были очень эффективны. Командная игра была просто супер. Наша команда отлично функционировала и полностью заслужила этот результат.

    Конечно, мы хотим большего. Мы чувствуем, что способны на многое», – сказал после финального свистка футболист.

    Полуфинальный матч Кубка Германии «Байер» – «Бавария» завершился со счетом 2:6.

    Источник: ФК «Бавария»

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    18.04.2018 08:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 18 апреля 2018, 09:10

      реклама с рейтингом 18+

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