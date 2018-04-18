В Германии ждут, что Меркель поддержит команду на ЧМ-2018

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель рассчитывает увидеть канцлера Германии Ангелы Меркель на трибунах во время проведения чемпионата мира-2018.

«Мы будем рады любой поддержке. Это касается как обычных болельщиков, так и Ангелы Меркель. Возможно, эта тема будет поднята на встрече сборной с правительством, – приводит слова Гринделя немецкое издание Nordwest Zeitung.

Стоит отметить, что посещение Меркель матчей сборной Германии на чемпионатах мира является традицией. Она побывала на играх национальной команды на ЧМ-2010 в ЮАР и ЧМ-2014 в Бразилии.