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    Баста: «Драка фанатов ЦСКА с моим телохранителем? У меня нет охранника. Я езжу на метро»

    Российский рэпер Баста опроверг информацию о конфликте с болельщиками ЦСКА.

    Вчера «Царьград ТВ» сообщил, что накануне ответного матча Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2) окружением музыканта во главе с его телохранителем затеяло драку с фанатами армейцев возле стадиона «ВЭБ Арена».

    «Да нет никакого конфликта. Есть конкретные люди, на которых напали? Кто-то пострадал, есть заявление в милицию? Интересно, а почему они не написали фамилий ребят, которые геройски прыгнули на Михаила и избили его? Не знаю, все это напоминает слухи про слухи. Взаимоотношения на секторе – отдельная история. Просто Миша – мой друг, поэтому мое имя и всплыло. У меня нет телохранителя, я езжу и на метро. Мне нечего переживать. Если что-то случится, сам разберусь – без журналистов или кого-то еще. Я взрослый парень, знаю цену словам и поступкам. За все нужно отвечать.

    Надо взять Демьяна, снять ток-шоу. Если Миша его избил, покалечил или изуродовал, он должен написать заявление в органы. Но, судя по статье «Царьграда», это Демьян и его люди напали на Мишу, который был один. И это, типа, моя свита. И в итоге якобы он убежал. Хочу найти человека с канала «Царьград», мы с ним поговорим: почему он так написал? Да еще и в таком непонятном формате: «телохранитель», «свита». Подано это было «очень не очень».

    Ситуация сформирована только на сайте «Царьграда». Ее просто нет, есть субъективный рассказ журналиста. Ни фактов, ничего – мыльная опера, расписанная в формате слова «свита». Один человек, ну что это за свита? Хотя они говорят, что наших ребят на секторе было 10, а их меньше. И что в итоге наши «ретировались». Тупо вбросили, что на «свиту» Басты напала «свита» Демьяна. Конское побоище, выяснили, чья «свита» сильнее. Ну смешно все это обсуждать, тем более в публичном пространстве. В общем, как будет, так и будет. ЦСКА – чемпион», – сказал Баста.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.04.2018 16:12
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 18 апреля 2018, 07:16

      дааааа.....

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 18:57

      мутная какая-то история, или журналисты опять выдумали или недоговаривают участники инцидента.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 апреля 2018, 18:19

      Это что получается Ростовские кони с Московскими по лягались? )))
      Дикие какие то кони попались, надо же между собой как то по людски вопросы решать, а не копытами махать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 17 апреля 2018, 17:55

      Кого ж они тогда били?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -279

      Killer_18 17 апреля 2018, 17:48

      Как всегда все замнут

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 17 апреля 2018, 16:41

      Чепушило...думает раз Сансару написал для коней, значит можно брать на себя роль заводилы...?!?!?! На секторе Ультрас тебе не место.....

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Alex3920486 17 апреля 2018, 16:51

      Спецом для тебя дурачка - Баста никого отношения к фанам ЦСКА не имеет, и он тащится от Ливерпуля

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Shogun 17 апреля 2018, 17:14

      Спецом для меня - не надо...И мне пох от кого он тащится..

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Alex3920486 17 апреля 2018, 17:15

      Тебе 36 лет, а словарный запас, как у быдло необразованного и если тебе, как бы ПОХ, то не пиши чушь, которую не знаешь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Shogun 17 апреля 2018, 17:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты че там вынюхиваешь...?

      -4
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Alex3920486 17 апреля 2018, 17:23

      Факт подтвердился, пока

      3
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      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Shogun 17 апреля 2018, 17:23

      Необразованный дятел это ты и следи за базаром своим...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Alex3920486 17 апреля 2018, 17:23

      2й факт идет на +, пока, я все точно написал

      2
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      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Shogun 17 апреля 2018, 17:27

      Пока, дебил...с тобой все понятно...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Alex3920486 17 апреля 2018, 17:29

      Так ты и есть, так называемый ДЕБИЛ, да быдло необразованное впридачу

      0
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      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Shogun 17 апреля 2018, 17:33

      ))))))), тя заклинило ....? Мне твои положительные отзывы, как собаке 5я нога, понимаешь.... Ты хоть там чего угодно пиши, гадай.... но не парь мне мозги....это пожелание, но я предполагаю, что такие долбо...бы, только и могут клавишами клацкать...Успехов..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Alex3920486 17 апреля 2018, 17:36

      Так что ты тут гавкаешь, смотри монитор не забрызгай и видимо раз задел за живое, так я прав,если агрессия на лицо, психология великая вещь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Shogun 17 апреля 2018, 17:37

      Гавкаешь ты..я спокоен...не забрызгай ты монитор от порнухи...

      -3
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      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Shogun 17 апреля 2018, 17:37

      Дрочер...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Alex3920486 17 апреля 2018, 17:38

      По Фрейду, порнушка твое любимое занятие, раз других фактов не придумал, какой все таки твой мозг мелкий

      0
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      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Shogun 17 апреля 2018, 17:39

      А тут не надо думать, ты о себе уже все сказал...

      -3
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Shogun 17 апреля 2018, 17:39

      Жиза, быдлу необразованному быть

      0
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      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Shogun 17 апреля 2018, 17:40

      Ты хоть аватарку смени....или тебе так спокойнее?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Alex3920486 17 апреля 2018, 17:40

      ну явный как раз дебил и есть, я тут про себя ничего не говорил, а точнее не писал, а то что ты свои быдляцкие поводка показываешь это на лицо, да и свои тайные привычки выдаешь

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Alex3920486 17 апреля 2018, 17:41

      Ты хоть для начала узнай, что хоть изображено недоразвитый, как можно быть таким тупым

      1
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Alex3920486 17 апреля 2018, 17:43

      Ладно отдыхай недоразвитое быдло и смотри порнушку по-меньше, а лучше книжки читай, хоть ума наберешься

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Shogun 17 апреля 2018, 17:43

      Мне, тебе еще раз повторить, долбо...б, покажи себя на фото, херли ты прячешься??!!!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Alex3920486 17 апреля 2018, 17:44

      Отдыхай ты, и не перенапрягайся...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Shogun 17 апреля 2018, 17:44

      Силы оставь на подрочить.....

      -3
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      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Shogun 17 апреля 2018, 17:45

      Книжки, это тебе надо читать, а то, ты настолько тупой, что мне с тобой больше не о чем разговаривать... епанашка.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Alex3920486 17 апреля 2018, 17:46

      Еще один факт твоей тупости и необразованности и как грубо, человеку 36 лет и пишет нецензурно и включай хоть свой мозг на 1%, какой смысл мне тут публиковать свои фотки, ты еще придурок свои паспортные данные укажи, ИНН, номер водительских прав и т.д., недоразвитость твое 2е имя

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Shogun 17 апреля 2018, 17:49

      Минусуй, минусуй....

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +229

      Avenger_93 > Alex3920486 17 апреля 2018, 17:50

      За чепушилу в адрес Басты ответишь перед Ростовом, черт бл9

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Shogun 17 апреля 2018, 17:51

      Ну правильно, ты как девочка, прячешься, ))) ну прячься дальше, членосос...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Alex3920486 17 апреля 2018, 17:52

      Придурышный, я тебе ни одного минуса не поставил, а чтоб посмотреть кто поставил, есть кнопочка рядом с ником, ты и до этого додуматься не смог убогий и я смотрю ты спец по членам и с таким е...лом лучше тебе прятаться

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Avenger_93 17 апреля 2018, 17:53

      Ну ни хера себе.....

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Shogun 17 апреля 2018, 17:59

      Членосос, не тявкай....

      -2
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      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Shogun 17 апреля 2018, 17:59

      Не забудь про минуса...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Alex3920486 17 апреля 2018, 18:00

      Еще раз придурок спецом для тебя пишу ущербного, я тебе Алешка ни одного дизлайка не поставил

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 17 апреля 2018, 16:33

      Самая важная тема на футбольной ветке...Уж лучше бы про попугая, который улетел от мамаевской жены...

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 17 апреля 2018, 16:25

      Ни слова за метро

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      Рейтинг: +102

      Shogun 17 апреля 2018, 16:19

      А Гелик мой значит

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