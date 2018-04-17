Баста: «Драка фанатов ЦСКА с моим телохранителем? У меня нет охранника. Я езжу на метро»

Российский рэпер Баста опроверг информацию о конфликте с болельщиками ЦСКА.

Вчера «Царьград ТВ» сообщил, что накануне ответного матча Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2) окружением музыканта во главе с его телохранителем затеяло драку с фанатами армейцев возле стадиона «ВЭБ Арена».

«Да нет никакого конфликта. Есть конкретные люди, на которых напали? Кто-то пострадал, есть заявление в милицию? Интересно, а почему они не написали фамилий ребят, которые геройски прыгнули на Михаила и избили его? Не знаю, все это напоминает слухи про слухи. Взаимоотношения на секторе – отдельная история. Просто Миша – мой друг, поэтому мое имя и всплыло. У меня нет телохранителя, я езжу и на метро. Мне нечего переживать. Если что-то случится, сам разберусь – без журналистов или кого-то еще. Я взрослый парень, знаю цену словам и поступкам. За все нужно отвечать.

Надо взять Демьяна, снять ток-шоу. Если Миша его избил, покалечил или изуродовал, он должен написать заявление в органы. Но, судя по статье «Царьграда», это Демьян и его люди напали на Мишу, который был один. И это, типа, моя свита. И в итоге якобы он убежал. Хочу найти человека с канала «Царьград», мы с ним поговорим: почему он так написал? Да еще и в таком непонятном формате: «телохранитель», «свита». Подано это было «очень не очень».

Ситуация сформирована только на сайте «Царьграда». Ее просто нет, есть субъективный рассказ журналиста. Ни фактов, ничего – мыльная опера, расписанная в формате слова «свита». Один человек, ну что это за свита? Хотя они говорят, что наших ребят на секторе было 10, а их меньше. И что в итоге наши «ретировались». Тупо вбросили, что на «свиту» Басты напала «свита» Демьяна. Конское побоище, выяснили, чья «свита» сильнее. Ну смешно все это обсуждать, тем более в публичном пространстве. В общем, как будет, так и будет. ЦСКА – чемпион», – сказал Баста.