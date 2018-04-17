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    Фанаты ЦСКА подрались с окружением рэпера Басты

    Накануне ответного матча 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА«Арсенал» возникла потасовка между болельщиками армейцев и окружением российского рэпера Басты.

    Как сообщает «Царьград ТВ», небольшая компания фанатов красно-синих двигалась в сторону «ВЭБ Арены». В это время она была атакована спортивными молодыми людьми, которых возглавлял друг и личный телохранитель Басты.

    Болельщиков ЦСКА было меньше, со стороны предводителя нападавших в их адрес звучали угрозы жизни. Спустя некоторое время о случившемся узнали парни из так называемого «боевого» крыла армейских фанатов. Они сочли действия окружения рэпера вызывающими и недопустимыми. Ультрас догнали напавших и отомстили за своих избитых коллег. Больше всего досталось телохранителю исполнителя.

    Сам Баста участия в инциденте не принимал, поскольку отсутствовал на матче.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2018 14:28
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +52

      Сарик 20 апреля 2018, 21:47

      Очередная утка для народа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      De_Frenki 17 апреля 2018, 21:25

      клоуны дезу пускают

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      denzillo 17 апреля 2018, 20:54

      Конявым респект! Молодцы, не хрен выё... теперь будут знать что не всё позволено, беспредельщики мат их!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100710

      zigbert 17 апреля 2018, 18:03

      Не подозревали они что фаны дружная семья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 17 апреля 2018, 16:19

      Мало дали, этого ********** бы еще отнянькали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -25

      awko23 17 апреля 2018, 15:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Саня, на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

      -11
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 17 апреля 2018, 15:29

      Фанам- респект!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 15:16

      Если всё так и есть, то и правильно! Гопников нужно ставить на место

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 17 апреля 2018, 15:13

      Рад что у ЦСКА такие болельщики.Постоят за клуб и за своих(тем более перед такими чмошниками)по существу а не по беспределу.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1722

      GermanVo 17 апреля 2018, 15:05

      Странная ситуация. Неоднократно читал, что Вася сам конявый.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov > GermanVo 17 апреля 2018, 15:15

      Может просто породы разные? ;)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > GermanVo 17 апреля 2018, 17:32

      вася может и так, а телохранитель...он ведь отхватил

      1
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