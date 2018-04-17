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Фанаты ЦСКА подрались с окружением рэпера Басты

17 апреля 2018, 14:28
23

Накануне ответного матча 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА«Арсенал» возникла потасовка между болельщиками армейцев и окружением российского рэпера Басты.

Как сообщает «Царьград ТВ», небольшая компания фанатов красно-синих двигалась в сторону «ВЭБ Арены». В это время она была атакована спортивными молодыми людьми, которых возглавлял друг и личный телохранитель Басты.

Болельщиков ЦСКА было меньше, со стороны предводителя нападавших в их адрес звучали угрозы жизни. Спустя некоторое время о случившемся узнали парни из так называемого «боевого» крыла армейских фанатов. Они сочли действия окружения рэпера вызывающими и недопустимыми. Ультрас догнали напавших и отомстили за своих избитых коллег. Больше всего досталось телохранителю исполнителя.

Сам Баста участия в инциденте не принимал, поскольку отсутствовал на матче.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы ЦСКА
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Eddyson
1523965336
От всей души желаю им в следующий раз добраться и до так называемого "рэпера" тоже.
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Shogun
1523965344
Правильно сделали, защита своих дело чести
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mdu86
1523966367
"Сам Баста участия в инциденте не принимал, поскольку отсутствовал на матче." - Стесняюсь спросить, а что бы было, если бы Василий присутствовал на матче?.. )))
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GermanVo
1523966740
Странная ситуация. Неоднократно читал, что Вася сам конявый.
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Аскорбин
1523967235
Рад что у ЦСКА такие болельщики.Постоят за клуб и за своих(тем более перед такими чмошниками)по существу а не по беспределу.
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Федя Кабак
1523967365
Если всё так и есть, то и правильно! Гопников нужно ставить на место
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Alex3920486
1523968156
Фанам- респект!!!
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awko23
1523969259
Саня, на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
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zigbert
1523977388
Не подозревали они что фаны дружная семья.
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De_Frenki
1523989548
клоуны дезу пускают
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