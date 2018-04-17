Фанаты ЦСКА подрались с окружением рэпера Басты

Накануне ответного матча 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» возникла потасовка между болельщиками армейцев и окружением российского рэпера Басты.

Как сообщает «Царьград ТВ», небольшая компания фанатов красно-синих двигалась в сторону «ВЭБ Арены». В это время она была атакована спортивными молодыми людьми, которых возглавлял друг и личный телохранитель Басты.

Болельщиков ЦСКА было меньше, со стороны предводителя нападавших в их адрес звучали угрозы жизни. Спустя некоторое время о случившемся узнали парни из так называемого «боевого» крыла армейских фанатов. Они сочли действия окружения рэпера вызывающими и недопустимыми. Ультрас догнали напавших и отомстили за своих избитых коллег. Больше всего досталось телохранителю исполнителя.

Сам Баста участия в инциденте не принимал, поскольку отсутствовал на матче.