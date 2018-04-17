Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Караваев: «Сказал игрокам «Витесса», что Слуцкий – это очень крутой тренер, выигравший в России все»

Караваев: «Сказал игрокам «Витесса», что Слуцкий – это очень крутой тренер, выигравший в России все»

17 апреля 2018, 13:49
4

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев заявил, что пока не общался с будущим главным тренером команды Леонидом Слуцким. По словам экс-игрока ЦСКА, футболисты голландского клуба много спрашивают его о российском специалисте.

– До перехода в команду догадывались, что сюда может приехать Леонид Слуцкий?

– Не думал об этом. Узнал, как и мы все. Хотя здесь футболисты, прочитав слухи в газете, сразу подошли ко мне и спросили: «Правда, что Слуцкий приедет?» А я ничего и не знал.

– Не виделись со Слуцким, когда он прилетал в Арнем?

– Это было бы неправильно. Сейчас в «Витессе» работает другой тренер. Мы даже не переписывались пока что.

– Как отреагировал на назначение Слуцкого?

– Так же, как если бы в «Витесс» пришел любой другой тренер. Русский тренер – это приятно, но в плане выбора состава и тренировочного процесса все будет справедливо. Я же знаю Леонида Викторовича.

– Брайан Линссен шутил, что Леонид Слуцкий «похож на любителя выпить». Про это тоже спрашивали?

– Ни одного вопроса про алкоголь. Кажется, какой-то тренер в чемпионате Голландии так пошутил, а Брайан это подхватил. Всех ребят интересует, какой он тренер, в какой футбол играют его команды, какой он в общении. Я им рассказал, что это очень крутой тренер, который выиграл на родине все. В Голландии тоже об этом знают, поэтому смотрят на его назначение позитивно.

Источник: Sport24
Голландия. Эредивизие Витесс Караваев Вячеслав Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pourport
1523962967
Вписался,но поспешно!) Глава Вадима Зеланда - Ровновесные силы!Читаемс!XD
Ответить
Cubinec1989
1523970066
Зато теперь о чемпионате Голландии узнаем побольше!)Удачи Викторовичу!
Ответить
babenko1977
1523976150
Угробить клуб слуцкий
Ответить
retiremen
1523983075
В любом случае он когда то вернется обратно и уверен, что этот вояж ему будет только на пользу. У нас нет европейского тренерского опыта кроме Карпина. Теперь будет больше.
Ответить
Главные новости
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
1
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
2
Все новости
Все новости
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
ПСВ проиграл на своем стадионе со счетом 0:4 в матче за Суперкубок Нидерландов
3 августа
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоСудья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
Фото«Аякс» купил бразильца, которым интересовались «Зенит», «Спартак» и ЦСКА
18 июля
Тен Хаг ответил на предложение возглавить сборную Нидерландов
11 июля
1
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Сборная Нидерландов рассматривает двух экс-тренеров АПЛ на замену Куману
2 июля
Фото«Бавария» за 55 миллионов купила полузащитника сборной Марокко
1 июля
1
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата
29 июня
9
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
ЧМ-2026. Нидерланды с экс-спартаковцем разгромили Швецию Поттера (5:1), у Гакпо и Бробби по дублю
20 июня
9
Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов
19 июня
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы
16 июня
4
Фото78-летний Адвокат прокомментировал свои слезы на матче ЧМ-2026 против Германии
15 июня
1
Ван Дейк высказался о скандальных паузах посреди таймов на ЧМ-2026
15 июня
1
ЧМ-2026. Япония на старте ушла от поражения от Нидерландов (2:2)
15 июня
7
Семшов высказался об унижении Адвоката на ЧМ-2026
14 июня
1
Хиддинк отреагировал на обвинения России в допинге на Евро-2008
14 июня
5
Адвокат в матче с Германией установит рекорд чемпионата мира
14 июня
6
Ван Перси впервые уволили в тренерской карьере
7 июня
Тренер России на Евро-2008 отреагировал на обвинения команды в допинге
6 июня
2
Аршавин ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008
5 июня
6
ПСВ может продать игрока в «Баварию» за рекордные 50 миллионов
4 июня
ВидеоСборную Кюрасао Адвоката проводили на ЧМ-2026 молитвенным пением
3 июня
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+