Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Караваев: «Сказал игрокам «Витесса», что Слуцкий – это очень крутой тренер, выигравший в России все»

    Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев заявил, что пока не общался с будущим главным тренером команды Леонидом Слуцким. По словам экс-игрока ЦСКА, футболисты голландского клуба много спрашивают его о российском специалисте.

    – До перехода в команду догадывались, что сюда может приехать Леонид Слуцкий?

    – Не думал об этом. Узнал, как и мы все. Хотя здесь футболисты, прочитав слухи в газете, сразу подошли ко мне и спросили: «Правда, что Слуцкий приедет?» А я ничего и не знал.

    – Не виделись со Слуцким, когда он прилетал в Арнем?

    – Это было бы неправильно. Сейчас в «Витессе» работает другой тренер. Мы даже не переписывались пока что.

    – Как отреагировал на назначение Слуцкого?

    – Так же, как если бы в «Витесс» пришел любой другой тренер. Русский тренер – это приятно, но в плане выбора состава и тренировочного процесса все будет справедливо. Я же знаю Леонида Викторовича.

    – Брайан Линссен шутил, что Леонид Слуцкий «похож на любителя выпить». Про это тоже спрашивали?

    – Ни одного вопроса про алкоголь. Кажется, какой-то тренер в чемпионате Голландии так пошутил, а Брайан это подхватил. Всех ребят интересует, какой он тренер, в какой футбол играют его команды, какой он в общении. Я им рассказал, что это очень крутой тренер, который выиграл на родине все. В Голландии тоже об этом знают, поэтому смотрят на его назначение позитивно.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2018 13:49
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 17 апреля 2018, 19:37

      В любом случае он когда то вернется обратно и уверен, что этот вояж ему будет только на пользу. У нас нет европейского тренерского опыта кроме Карпина. Теперь будет больше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 17 апреля 2018, 17:42

      Угробить клуб слуцкий

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 17 апреля 2018, 16:01

      Зато теперь о чемпионате Голландии узнаем побольше!)Удачи Викторовичу!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 апреля 2018, 14:02

      Вписался,но поспешно!)
      Глава Вадима Зеланда - Ровновесные силы!Читаемс!XD

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11