Караваев: «Сказал игрокам «Витесса», что Слуцкий – это очень крутой тренер, выигравший в России все»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев заявил, что пока не общался с будущим главным тренером команды Леонидом Слуцким. По словам экс-игрока ЦСКА, футболисты голландского клуба много спрашивают его о российском специалисте.

– До перехода в команду догадывались, что сюда может приехать Леонид Слуцкий?

– Не думал об этом. Узнал, как и мы все. Хотя здесь футболисты, прочитав слухи в газете, сразу подошли ко мне и спросили: «Правда, что Слуцкий приедет?» А я ничего и не знал.

– Не виделись со Слуцким, когда он прилетал в Арнем?

– Это было бы неправильно. Сейчас в «Витессе» работает другой тренер. Мы даже не переписывались пока что.

– Как отреагировал на назначение Слуцкого?

– Так же, как если бы в «Витесс» пришел любой другой тренер. Русский тренер – это приятно, но в плане выбора состава и тренировочного процесса все будет справедливо. Я же знаю Леонида Викторовича.

– Брайан Линссен шутил, что Леонид Слуцкий «похож на любителя выпить». Про это тоже спрашивали?

– Ни одного вопроса про алкоголь. Кажется, какой-то тренер в чемпионате Голландии так пошутил, а Брайан это подхватил. Всех ребят интересует, какой он тренер, в какой футбол играют его команды, какой он в общении. Я им рассказал, что это очень крутой тренер, который выиграл на родине все. В Голландии тоже об этом знают, поэтому смотрят на его назначение позитивно.