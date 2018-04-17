Mirror: Гвардиола получит летом 200 миллионов на трансферы

Руководство «Манчестер Сити» выделит будущим летом главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле 200 миллионов фунтов стерлингов на трансферы.

Испанец не раз говорил, что ему требуется усиление центральной линии. Кроме того, «горожанам» придется удержать нескольких своих ключевых игроков, на которых летом будет серьезный спрос со стороны других европейских клубов.

Главная цель «Сити» на будущий сезон – защита чемпионского титула в Англии, а также победа в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что ранее другое британское издание сообщало о сумме в 600 миллионов фунтов стерлингов, которые могут быть выделены владельцами клуба на трансферы в предстоящее трансферное окно.