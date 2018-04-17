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    Mirror: Гвардиола получит летом 200 миллионов на трансферы

    Руководство «Манчестер Сити» выделит будущим летом главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле 200 миллионов фунтов стерлингов на трансферы.

    Испанец не раз говорил, что ему требуется усиление центральной линии. Кроме того, «горожанам» придется удержать нескольких своих ключевых игроков, на которых летом будет серьезный спрос со стороны других европейских клубов.

    Главная цель «Сити» на будущий сезон – защита чемпионского титула в Англии, а также победа в Лиге чемпионов.

    Стоит отметить, что ранее другое британское издание сообщало о сумме в 600 миллионов фунтов стерлингов, которые могут быть выделены владельцами клуба на трансферы в предстоящее трансферное окно.

    Источник: Mirror.co.uk

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    17.04.2018 07:31
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100709

      zigbert 17 апреля 2018, 13:20

      Сумма снижена в три раза.

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 17 апреля 2018, 11:47

      А почему не 600?
      На данный момент мне МС нравится (первый реальный результат Пепа), так что на поддержание весьма привлекательной команды 200 млн не так много.

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 17 апреля 2018, 11:40

      Мда..Время тренеров закончилось-во всю идет воемя физруков с большим бюджетом.От Маура и до Гвардиолы.Интересно,чего бы добились эти супер тренеры с условным Марибором или БАТЭ?)))

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 апреля 2018, 11:34

      Ха-хах-х, уже 200 млн, пару дней назад писали, что 600. Люди инфу с потолка берут.

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 17 апреля 2018, 11:06

      Круто! Нашим клубам бы такие деньги на усиление и еще каждому клубу!

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 17 апреля 2018, 10:47

      .....эээээ, уася!!!! а фарплей для кого ваще? для лохов?

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 17 апреля 2018, 10:10

      Неплохо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 17 апреля 2018, 09:30

      Нормально.

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 апреля 2018, 09:26

      Ну это только в магазин сходить.

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 17 апреля 2018, 09:15

      Так много ))

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