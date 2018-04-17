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Mirror: Гвардиола получит летом 200 миллионов на трансферы

17 апреля 2018, 07:31
16

Руководство «Манчестер Сити» выделит будущим летом главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле 200 миллионов фунтов стерлингов на трансферы.

Испанец не раз говорил, что ему требуется усиление центральной линии. Кроме того, «горожанам» придется удержать нескольких своих ключевых игроков, на которых летом будет серьезный спрос со стороны других европейских клубов.

Главная цель «Сити» на будущий сезон – защита чемпионского титула в Англии, а также победа в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что ранее другое британское издание сообщало о сумме в 600 миллионов фунтов стерлингов, которые могут быть выделены владельцами клуба на трансферы в предстоящее трансферное окно.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (16)
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Татарин за ЦСКА
1523939734
в нынешнее время на 200 млн МС купит только бутсы Неимара или Месси не более. Цены на ТОПовых игроков космические и на такую сумму не разгуляешься.
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Федя Кабак
1523945482
Цены совсем свехнулись. Агенты и руководители клубов портят футбол
Ответить
сапёр75
1523945727
Так много ))
Ответить
VeniaminS
1523946659
Нормально.
Ответить
яйва-яйва
1523949013
Неплохо!
Ответить
Ауторитетный экспэрт мамо
1523951263
.....эээээ, уася!!!! а фарплей для кого ваще? для лохов?
Ответить
Cules2013
1523954067
Ха-хах-х, уже 200 млн, пару дней назад писали, что 600. Люди инфу с потолка берут.
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Антибиотик111
1523954423
Мда..Время тренеров закончилось-во всю идет воемя физруков с большим бюджетом.От Маура и до Гвардиолы.Интересно,чего бы добились эти супер тренеры с условным Марибором или БАТЭ?)))
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panmon
1523954847
А почему не 600? На данный момент мне МС нравится (первый реальный результат Пепа), так что на поддержание весьма привлекательной команды 200 млн не так много.
Ответить
zigbert
1523960453
Сумма снижена в три раза.
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