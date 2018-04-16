Уткин: «Для чего РФПЛ придумала новый логотип? Может, деньги остались недотраченные?»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение об изменении логотипа РФПЛ.

Сегодня студия Артемия Лебедева представила новый лого Премьер-лиги, на котором изображен медведь.

«Новый лого российской Премьер-лиги очень даже ничего. Вопрос в том, на кой он ей нужен. Причем позиция Виталия Мутко, который на днях философствовал (по своим меркам почти лаконично), что логотип не решит проблемы нового поколения игроков, порядка на трибунах, ритмичности календаря и прочего, полностью абсурдна. Никакой логотип никогда и нигде не решает таких задач. Ни в благоденствующих лигах, ни в проблемных, ни в таких, как наша.

Мне просто интересно узнать мнение Сергея Прядкина. Вернее, я бы хотел услышать его рассказ – для чего. Я сам догадываюсь, зачем нужны логотипы. Но не хочу подсказывать. Так легче всего. Думаю, Сергей Прядкин не справится. Чисто по приколу, думаю, сделали. Может, деньги оставались недотраченные, а цикл заканчивается – на носу новая продажа телеправ.

Что мне совершенно точно подсказывает здравый смысл: новый лого мог бы быть частью новой имиджевой стратегии. Но это же делает тот, кто будет права эксплуатировать! Кто доведет их до потребителя, заворачивая в привлекательную упаковку. Так ведь? А сейчас, до этого события... Загадка.

Боюсь, не расскажут. Сами не знают», – написал Уткин в своем телеграм-канале.