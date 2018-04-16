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  • Уткин: «Для чего РФПЛ придумала новый логотип? Может, деньги остались недотраченные?»

Уткин: «Для чего РФПЛ придумала новый логотип? Может, деньги остались недотраченные?»

16 апреля 2018, 14:23
8

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение об изменении логотипа РФПЛ.

Сегодня студия Артемия Лебедева представила новый лого Премьер-лиги, на котором изображен медведь.

«Новый лого российской Премьер-лиги очень даже ничего. Вопрос в том, на кой он ей нужен. Причем позиция Виталия Мутко, который на днях философствовал (по своим меркам почти лаконично), что логотип не решит проблемы нового поколения игроков, порядка на трибунах, ритмичности календаря и прочего, полностью абсурдна. Никакой логотип никогда и нигде не решает таких задач. Ни в благоденствующих лигах, ни в проблемных, ни в таких, как наша.

Мне просто интересно узнать мнение Сергея Прядкина. Вернее, я бы хотел услышать его рассказ – для чего. Я сам догадываюсь, зачем нужны логотипы. Но не хочу подсказывать. Так легче всего. Думаю, Сергей Прядкин не справится. Чисто по приколу, думаю, сделали. Может, деньги оставались недотраченные, а цикл заканчивается – на носу новая продажа телеправ.

Что мне совершенно точно подсказывает здравый смысл: новый лого мог бы быть частью новой имиджевой стратегии. Но это же делает тот, кто будет права эксплуатировать! Кто доведет их до потребителя, заворачивая в привлекательную упаковку. Так ведь? А сейчас, до этого события... Загадка.

Боюсь, не расскажут. Сами не знают», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (8)
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Боцман59rus
1523878076
... ну да, у них останутся
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Garrincha58
1523878396
еще одно доказательство, что у руля не профессионалы, а дилетанты
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лёха м
1523882115
да нет.лучше бы тебе.утя васин
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mihail200606
1523886831
Здесь Вася прав ...
Ответить
yorgenbarenz
1523888985
Всё просто. Нашли знакомого художникатиреоформителя и тот согласился за 100 баксов изобразить этот "шедевр" по предварительно навязанному сюжету. Остальные деньги....Ну,это дело техники.
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Viper for CSKA
1523892476
Да сами накалякали в пеинте, а потом сказали, что профессионалу заказали, серьезные деньги потратили. Давно уже понятно, в какую лету канули эти средства.
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Par Mezan
1523893678
Какая нах, стратегия? Забубенили, мол, - гляди как круто! Доморощенные дизайнеры Забиваку с одной ногой уже слепили... Посмотрим, и этого медведЯ тоже достанут!...
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prezent2017
1523893937
Лучше бы мне отдали, у меня промблемы, - добавил крякалкин.
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