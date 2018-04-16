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    Уткин: «Для чего РФПЛ придумала новый логотип? Может, деньги остались недотраченные?»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение об изменении логотипа РФПЛ.

    Сегодня студия Артемия Лебедева представила новый лого Премьер-лиги, на котором изображен медведь.

    «Новый лого российской Премьер-лиги очень даже ничего. Вопрос в том, на кой он ей нужен. Причем позиция Виталия Мутко, который на днях философствовал (по своим меркам почти лаконично), что логотип не решит проблемы нового поколения игроков, порядка на трибунах, ритмичности календаря и прочего, полностью абсурдна. Никакой логотип никогда и нигде не решает таких задач. Ни в благоденствующих лигах, ни в проблемных, ни в таких, как наша.

    Мне просто интересно узнать мнение Сергея Прядкина. Вернее, я бы хотел услышать его рассказ – для чего. Я сам догадываюсь, зачем нужны логотипы. Но не хочу подсказывать. Так легче всего. Думаю, Сергей Прядкин не справится. Чисто по приколу, думаю, сделали. Может, деньги оставались недотраченные, а цикл заканчивается – на носу новая продажа телеправ.

    Что мне совершенно точно подсказывает здравый смысл: новый лого мог бы быть частью новой имиджевой стратегии. Но это же делает тот, кто будет права эксплуатировать! Кто доведет их до потребителя, заворачивая в привлекательную упаковку. Так ведь? А сейчас, до этого события... Загадка.

    Боюсь, не расскажут. Сами не знают», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Telegram

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    16.04.2018 14:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 апреля 2018, 18:52

      Лучше бы мне отдали, у меня промблемы, - добавил крякалкин.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 апреля 2018, 18:47

      Какая нах, стратегия? Забубенили, мол, - гляди как круто! Доморощенные дизайнеры Забиваку с одной ногой уже слепили... Посмотрим, и этого медведЯ тоже достанут!...

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 апреля 2018, 18:27

      Да сами накалякали в пеинте, а потом сказали, что профессионалу заказали, серьезные деньги потратили. Давно уже понятно, в какую лету канули эти средства.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 апреля 2018, 17:29

      Всё просто. Нашли знакомого художникатиреоформителя и тот согласился за 100 баксов изобразить этот "шедевр" по предварительно навязанному сюжету. Остальные деньги....Ну,это дело техники.

      0
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      Рейтинг: +7717

      mihail200606 16 апреля 2018, 16:53

      Здесь Вася прав ...

      0
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      Рейтинг: +180

      лёха м 16 апреля 2018, 15:35

      да нет.лучше бы тебе.утя васин

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 апреля 2018, 14:33

      еще одно доказательство, что у руля не профессионалы, а дилетанты

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 апреля 2018, 14:27

      ... ну да, у них останутся

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