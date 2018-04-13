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    Гвардиола будет поддерживать «Баварию» в Лиге чемпионов 

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет команды из розыгрыша Лиги чемпионов.

    «Так как ни «Сити», ни «Барселона» не прошли в полуфинал, буду болеть за «Баварию». Надеюсь, им повезет больше, чем в прошлые годы.

    Когда команда выигрывает 5:1 по сумме двух матчей, я могу ее только поздравить. Я доволен тем, как мы отреагировали на поражение на «Энфилде», как провели первый тайм против «Юнайтед».

    Мы не должны забывать, что забили два гола «Ливерпулю», хотя второй и был забит из офсайда. Мы увидели, что в этом соревновании счет значит многое. Это видно на всех стадиях. Все дело в мелочах. Мы сыграли в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом году», – сказал Гвардиола.

    «Бавария» в полуфинале ЛЧ сыграет против «Реала». «Ливерпуль» встретится с «Ромой».

    Источник: Marca

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    13.04.2018 21:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 апреля 2018, 01:40

      Забыл видать 0-7 по сумме двух матчей в 2013 году)))

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