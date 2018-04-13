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Гвардиола будет поддерживать «Баварию» в Лиге чемпионов 

13 апреля 2018, 21:53
1

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет команды из розыгрыша Лиги чемпионов.

«Так как ни «Сити», ни «Барселона» не прошли в полуфинал, буду болеть за «Баварию». Надеюсь, им повезет больше, чем в прошлые годы.

Когда команда выигрывает 5:1 по сумме двух матчей, я могу ее только поздравить. Я доволен тем, как мы отреагировали на поражение на «Энфилде», как провели первый тайм против «Юнайтед».

Мы не должны забывать, что забили два гола «Ливерпулю», хотя второй и был забит из офсайда. Мы увидели, что в этом соревновании счет значит многое. Это видно на всех стадиях. Все дело в мелочах. Мы сыграли в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом году», – сказал Гвардиола.

«Бавария» в полуфинале ЛЧ сыграет против «Реала». «Ливерпуль» встретится с «Ромой».

Источник: Marca
Лига чемпионов Манчестер Сити Бавария Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
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DeutschlandUberAlles
1523659205
Забыл видать 0-7 по сумме двух матчей в 2013 году)))
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