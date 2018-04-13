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    Эль-Ненни, сделавший два голевых паса в матче с ЦСКА, признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

    Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, победив в голосовании с большим преимуществом. За египтянина отдали свои голоса 84% болельщиков. Напомним, футболист «канониров» сделал две голевые передачи в ответном матче 1/4 финала с ЦСКА (2:2).

    Вторым стал хавбек «Марселя» Димитри Пайет, забивший один мяч и один раз ассистировав партнеру в поединке с «РБ Лейпцигом» (5:2). За него проголосовало 10% процентов опрошенных.

    Замкнул тройку хавбек «Зальцбурга» Амаду Айдара (4%), отличившийся во встрече с «Лацио» (4:1).

    Четвертая строчка осталась за голкипером «Атлетико» Яном Облаком (2%).

    Источник: УЕФА

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    13.04.2018 17:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 13 апреля 2018, 21:36

      кто там говорит про слабый египит там думаю еще таких парочку пельменни есть...

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 13 апреля 2018, 17:38

      А как же Головнюк?

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