Эль-Ненни, сделавший два голевых паса в матче с ЦСКА, признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, победив в голосовании с большим преимуществом. За египтянина отдали свои голоса 84% болельщиков. Напомним, футболист «канониров» сделал две голевые передачи в ответном матче 1/4 финала с ЦСКА (2:2).

Вторым стал хавбек «Марселя» Димитри Пайет, забивший один мяч и один раз ассистировав партнеру в поединке с «РБ Лейпцигом» (5:2). За него проголосовало 10% процентов опрошенных.

Замкнул тройку хавбек «Зальцбурга» Амаду Айдара (4%), отличившийся во встрече с «Лацио» (4:1).

Четвертая строчка осталась за голкипером «Атлетико» Яном Облаком (2%).