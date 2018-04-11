Габриэль Жезус: «Манчестер Сити» не такого хотел, но это футбол»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус поздравил «Ливерпуль» с заслуженным выходом в полуфинал Лиги чемпионов.

«Очень сложно принять такой результат. Мы не такого хотели, но это футбол. Мы плохо играли в двух матчах против «Ливерпуля», который заслуженно добыл результат. Мои поздравления.

Нам удалось забить на второй минуте, что было очень важно для нас. В первом тайме нам удавалось контролировать мяч. Увы, наш второй гол отменили – с этим тяжело было смириться. Это немного поменяло игру.

Не думаю, что дело в усталости. К сожалению, нам не удалось выиграть первый матч. Затем мы позволили игре выйти из-под нашего контроля против «Юнайтед». Сегодня – снова. Не стоит говорить об усталости – такие вещи случаются в футболе», – сказал футболист.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» завершился со счетом 1:2. Результат первой встречи – 0:3.

Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов