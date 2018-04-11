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    Габриэль Жезус: «Манчестер Сити» не такого хотел, но это футбол»

    Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус поздравил «Ливерпуль» с заслуженным выходом в полуфинал Лиги чемпионов.

    «Очень сложно принять такой результат. Мы не такого хотели, но это футбол. Мы плохо играли в двух матчах против «Ливерпуля», который заслуженно добыл результат. Мои поздравления.

    Нам удалось забить на второй минуте, что было очень важно для нас. В первом тайме нам удавалось контролировать мяч. Увы, наш второй гол отменили – с этим тяжело было смириться. Это немного поменяло игру.

    Не думаю, что дело в усталости. К сожалению, нам не удалось выиграть первый матч. Затем мы позволили игре выйти из-под нашего контроля против «Юнайтед». Сегодня – снова. Не стоит говорить об усталости – такие вещи случаются в футболе», – сказал футболист.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» завершился со счетом 1:2. Результат первой встречи – 0:3.

    Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов

    Источник: УЕФА

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    11.04.2018 07:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 09:14

      Ливерпуль один из главных претендентов на победу в ЛЧ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 апреля 2018, 08:49

      фавориты сезона все вылетели кроме Баварии

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 апреля 2018, 08:48

      Месси: Барселона этого не хотела,но это футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6423

      Увинстон Паркс 11 апреля 2018, 08:37

      Когда задираешь нос, то всегда так получается

      1
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