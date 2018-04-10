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    Погба хочет присоединиться к Неймару в «ПСЖ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Paris United. Такому желанию француза поспособствовала дружба с нападающим парижан Неймаром.

    В самом же столичном клубе пока не уверены, что готовы приобрести Погба в летнее трансферное окно. В случае его ухода манкунианцы намерены заполучить хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

    Интересно, что ранее появилась информация, согласно которой, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью готов отпустить Погба в «ПСЖ», но в обмен на Неймара.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2018 18:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 10 апреля 2018, 22:47

      уровень Погба это Ницца или Атлетик из Бильбао, если в ПСЖ совсем идиоты, то они его купят да, а потом будут как в МЮ и на лавку жалко посадить и в основе не тянет

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 10 апреля 2018, 20:43

      Сомнительный слух...скорее Милинкович в Париж поедит

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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 10 апреля 2018, 19:29

      два ******

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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 10 апреля 2018, 19:27

      нах пшол

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