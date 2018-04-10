Погба хочет присоединиться к Неймару в «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Paris United. Такому желанию француза поспособствовала дружба с нападающим парижан Неймаром.

В самом же столичном клубе пока не уверены, что готовы приобрести Погба в летнее трансферное окно. В случае его ухода манкунианцы намерены заполучить хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Интересно, что ранее появилась информация, согласно которой, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью готов отпустить Погба в «ПСЖ», но в обмен на Неймара.