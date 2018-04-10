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Погба хочет присоединиться к Неймару в «ПСЖ»

10 апреля 2018, 18:54
4

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Paris United. Такому желанию француза поспособствовала дружба с нападающим парижан Неймаром.

В самом же столичном клубе пока не уверены, что готовы приобрести Погба в летнее трансферное окно. В случае его ухода манкунианцы намерены заполучить хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Интересно, что ранее появилась информация, согласно которой, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью готов отпустить Погба в «ПСЖ», но в обмен на Неймара.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар Погба Поль
Комментарии (4)
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olegiovchenko
1523377675
нах пшол
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olegiovchenko
1523377780
два ******
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Михаил Шевченко
1523382194
Сомнительный слух...скорее Милинкович в Париж поедит
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Masteralex
1523389620
уровень Погба это Ницца или Атлетик из Бильбао, если в ПСЖ совсем идиоты, то они его купят да, а потом будут как в МЮ и на лавку жалко посадить и в основе не тянет
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