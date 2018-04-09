«Ливерпуль» следит за Феллаини

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини будущим летом может стать одним из основных действующих лиц на трансферном рынке.

Он провел в «Юнайтед» четыре сезона, а его действующий контракт с клубом завершится ближайшим летом. Стороны никак не могут прийти к соглашению о его продлении, поэтому наиболее вероятен вариант с переходом футболиста. Известно, что ранее в его услугах проявляли интерес «ПСЖ» и «Монако», а теперь к ним добавился и «Ливерпуль».

Трансферная стоимость бельгийского футболиста оценивается в 12 миллионов евро.