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    «Ливерпуль» следит за Феллаини

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини будущим летом может стать одним из основных действующих лиц на трансферном рынке.

    Он провел в «Юнайтед» четыре сезона, а его действующий контракт с клубом завершится ближайшим летом. Стороны никак не могут прийти к соглашению о его продлении, поэтому наиболее вероятен вариант с переходом футболиста. Известно, что ранее в его услугах проявляли интерес «ПСЖ» и «Монако», а теперь к ним добавился и «Ливерпуль».

    Трансферная стоимость бельгийского футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

    Источник: L' Equipe

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    09.04.2018 07:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 апреля 2018, 10:59

      Вообще не нужен. Вместо кого? Там середина поля и так в порядке и лавка есть

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      Рейтинг: +208

      Rockstody 9 апреля 2018, 07:58

      Ну нахер,и куда он там нужен?

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      Рейтинг: +165

      JackBruce > Rockstody 9 апреля 2018, 11:15

      Он не нужен, его и не будет.

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