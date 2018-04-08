Ди Ливио обвинил руководство «Челси» в отсутствии поддержки Конте

Бывший полузащитник «Ювентуса» Анджело Ди Ливио поддержал главного тренера «Челси» Антонио Конте, с которым в свое время вместе выступал за «Ювентус».

«Если вы верите в тренера, вы должны попытаться его поддержать, особенно, когда он выигрывает чемпионат. Вы должны ладить с тренером, вы должны идти по одному и тому же пути, и должны соглашаться со всеми его требованиями.

В этом сезоне Конте увидел, что есть более лучшие и более мотивированные команды. Когда он не побеждает, он очень расстраивается. Он настоящий перфекционист. Он был отличным товарищем по команде и настоящим другом, а также отличным лидером в раздевалке», – сказал Ди Ливио.

Напомним, Конте возглавил синих летом 2016 года и в первом же сезоне завоевал с ними чемпионский титул. По итогам нынешней кампании «Челси» рискует даже не попасть в Лигу чемпионов, поскольку на данный момент отстает от четвертой строчки на 11 очков, но имеет игру в запасе перед «Тоттенхэмом», который замыкает топ-4. Ранее Конте неоднократно жаловался, что руководство клуба не поддерживает его в трансферной политике.