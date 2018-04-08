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    Ди Ливио обвинил руководство «Челси» в отсутствии поддержки Конте

    Бывший полузащитник «Ювентуса» Анджело Ди Ливио поддержал главного тренера «Челси» Антонио Конте, с которым в свое время вместе выступал за «Ювентус».

    «Если вы верите в тренера, вы должны попытаться его поддержать, особенно, когда он выигрывает чемпионат. Вы должны ладить с тренером, вы должны идти по одному и тому же пути, и должны соглашаться со всеми его требованиями.

    В этом сезоне Конте увидел, что есть более лучшие и более мотивированные команды. Когда он не побеждает, он очень расстраивается. Он настоящий перфекционист. Он был отличным товарищем по команде и настоящим другом, а также отличным лидером в раздевалке», – сказал Ди Ливио.

    Напомним, Конте возглавил синих летом 2016 года и в первом же сезоне завоевал с ними чемпионский титул. По итогам нынешней кампании «Челси» рискует даже не попасть в Лигу чемпионов, поскольку на данный момент отстает от четвертой строчки на 11 очков, но имеет игру в запасе перед «Тоттенхэмом», который замыкает топ-4. Ранее Конте неоднократно жаловался, что руководство клуба не поддерживает его в трансферной политике.

    Источник: Tribalfootball

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    08.04.2018 14:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 апреля 2018, 15:08

      в челси вообще тренеров абромович ни во что не ставит

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