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    Рэмзи: «До полуфинала еще долгий путь, но перспективы у нас хорошие»

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи положительно оценил перспективы своей команды на выход в полуфинал Лиги Европы после крупной победы над ЦСКА в Лондоне.

    «Мы отлично знаем возможности Озила. Это командный игрок, всегда старается отдать передачу. Если ты делаешь забег, он всегда постарается сделать идеальную передачу. Сегодня он был очень хорош.

    Мы понимали, что дома нужно забивать, и мы это сделали. Знаем, что в ответной встрече будет сложно, до полуфинала еще долгий путь, но перспективы у нас хорошие», – сказал Рэмзи после финального свистка.

    Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 4:1. Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.

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    Источник: УЕФА

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    06.04.2018 06:08
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