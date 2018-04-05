Кириченко: «Для дальнейшего прогресса Головину рано или поздно придется переехать в европейский топ-чемпионат»

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко накануне первого матча 1/4 финала между армейцами и «Арсеналом» заявил, что полузащитник команды Александр Головин будет невероятно мотивирован во встрече с «канонирами».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб проявляет интерес к 21-летнему российскому хавбеку.

– Александра Головина неоднократно сватали именно в «Арсенал». По слухам, скаут лондонского клуба присутствовал даже на последней игре РФПЛ с «Ростовом». Придаст ли это футболисту дополнительную мотивацию?

– В Ростове-на-Дону вязкое поле нивелировало мастерство Головина, а в Лондоне на изумрудном газоне «Эмирейтс» он сам получит удовольствие от игры. Не забудем и о великолепной атмосфере на трибунах. Мотивация проявить себя у Александра будет действительно запредельной.

Головин очень силен, в его игре тяжело найти минусы. Он и быстр, и техничен, и хорошо понимает игру. Александр – невероятно перспективный футболист, но, чтобы прогрессировать, ему рано или поздно придется перебраться в европейский топ-чемпионат.

Поединок «Арсенал» – ЦСКА состоится сегодня, 5 апреля. Начало – в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.