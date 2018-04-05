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    Кириченко: «Что значит у ЦСКА нет шансов против «Арсенала» в Лондоне? Армейцы не собираются выходить на поле?»

    Экс-нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от выездной четвертьфинальной встречи Лиги Европы между армейцами и «Арсеналом». По его мнению, у красно-синих есть шансы на то, чтобы достойно выступить в Лондоне.

    – Перед матчем в Лондоне многие болельщики полагают, что у ЦСКА нет ни единого шанса на успех. Вы из их числа?

    – Что значит нет шансов? Говорить так – неуважение по отношению к российскому коллективу. Армейцы что, не собираются выходить на поле? Да, «Арсенал» – фаворит, но ЦСКА – команда, способная выбираться из довольно сложных ситуаций. Как минимум подопечные Виктора Гончаренко окажут лондонцам достойное сопротивление, а может, и добьются положительного результата. На каком месте «Арсенал» идет в чемпионате Англии? На шестом? То-то и оно!

    – Как следует ЦСКА играть с «Арсеналом», чтобы матч в Лондоне действительно не закончился для москвичей фиаско?

    – От армейцев следует ждать организованных действий в обороне. Команда умеет грамотно защищаться, а в Лондоне заниматься этим придется постоянно. Все же вряд ли ЦСКА удастся завладеть преимуществом. Остается рассчитывать на быстрые контратаки, тем более впереди есть скоростной Ахмед Муса. Но именно организация игры в обороне для красно-синих в Лондоне будет стоять на первом месте.

    – Александр Лаказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Генрих Мхитарян… Когда вы произносите эти фамилии, вам не становится страшно за возрастных защитников армейцев?

    – Футбол – это же не только игра один в один. Да, если тот же Обамеянг останется наедине с одним из защитников ЦСКА, скорее всего, обыграет визави, но, как правило, у армейцев на своей половине поля грамотно работает подстраховка.

    ЦСКА в обороне играет достаточно организованно. Подопечные Гончаренко способны связать соперника по рукам и ногам, а играть в позиционную атаку не так-то просто любой команде.

    – Не кажется ли вам, что психологически ЦСКА будет проще, чем сопернику? Все-таки от российской команды выхода в полуфинал мало кто ждет, а «Арсеналу» необходимо завоевывать трофей, чтобы получить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    – У Арсена Венгера опытная команда. В той же Лиге чемпионов она провела огромное количество матчей. Да и в английской Премьер-лиге футболисты привыкли постоянно находиться под давлением. Не думаю, что «канониры» не справятся с эмоциями в играх с ЦСКА.

    Матч «Арсенал» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: RT

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    05.04.2018 13:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 6 апреля 2018, 00:07

      Да. Эксперт. Московский.

      0
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      Рейтинг: +60

      pul 5 апреля 2018, 19:09

      защита-это слабое звено,но и с этим можно выиграть...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 17:00

      Контратаки ,главные козыри ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: -9

      sport1601 5 апреля 2018, 15:28

      Прoгнозы футбольных матчей -> bets-info.ru

      -1
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      Рейтинг: +452

      denzillo 5 апреля 2018, 15:10

      Конечно шансы есть-милости просим в наши ряды, 7-0 =))))

      0
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      Рейтинг: +67299

      portero 5 апреля 2018, 14:29

      шансы они есть конечно...
      но важное условие чтоб Арсенал не играл слишком здорово

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 апреля 2018, 14:12

      Киря возвращайся в Ростов, тут "Валера верим" такими темпами в ФНЛ Ростов отправит.

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 5 апреля 2018, 14:06

      Вся надежда на Акинфея. В молодости ему уже везло с Арсеналом. Тогда в Лондоне Анри (видимо, с большого бодуна) несколько раз попал ему в разные части тела -голову, живот, ногу. Потом, чтобы не позориться сказал, что это просто вратарь хороший. Может и сейчас так выйдет.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 апреля 2018, 13:47

      Интересно после 3-0 что скажет!)

      -1
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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 5 апреля 2018, 13:31

      Шансы ВСЕГДА есть у ВСЕХ. Другой вопрос - каковы они.

      2
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