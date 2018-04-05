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  • Кириченко: «Что значит у ЦСКА нет шансов против «Арсенала» в Лондоне? Армейцы не собираются выходить на поле?»

Кириченко: «Что значит у ЦСКА нет шансов против «Арсенала» в Лондоне? Армейцы не собираются выходить на поле?»

5 апреля 2018, 13:14
11

Экс-нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от выездной четвертьфинальной встречи Лиги Европы между армейцами и «Арсеналом». По его мнению, у красно-синих есть шансы на то, чтобы достойно выступить в Лондоне.

– Перед матчем в Лондоне многие болельщики полагают, что у ЦСКА нет ни единого шанса на успех. Вы из их числа?

– Что значит нет шансов? Говорить так – неуважение по отношению к российскому коллективу. Армейцы что, не собираются выходить на поле? Да, «Арсенал» – фаворит, но ЦСКА – команда, способная выбираться из довольно сложных ситуаций. Как минимум подопечные Виктора Гончаренко окажут лондонцам достойное сопротивление, а может, и добьются положительного результата. На каком месте «Арсенал» идет в чемпионате Англии? На шестом? То-то и оно!

– Как следует ЦСКА играть с «Арсеналом», чтобы матч в Лондоне действительно не закончился для москвичей фиаско?

– От армейцев следует ждать организованных действий в обороне. Команда умеет грамотно защищаться, а в Лондоне заниматься этим придется постоянно. Все же вряд ли ЦСКА удастся завладеть преимуществом. Остается рассчитывать на быстрые контратаки, тем более впереди есть скоростной Ахмед Муса. Но именно организация игры в обороне для красно-синих в Лондоне будет стоять на первом месте.

– Александр Лаказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Генрих Мхитарян… Когда вы произносите эти фамилии, вам не становится страшно за возрастных защитников армейцев?

– Футбол – это же не только игра один в один. Да, если тот же Обамеянг останется наедине с одним из защитников ЦСКА, скорее всего, обыграет визави, но, как правило, у армейцев на своей половине поля грамотно работает подстраховка.

ЦСКА в обороне играет достаточно организованно. Подопечные Гончаренко способны связать соперника по рукам и ногам, а играть в позиционную атаку не так-то просто любой команде.

– Не кажется ли вам, что психологически ЦСКА будет проще, чем сопернику? Все-таки от российской команды выхода в полуфинал мало кто ждет, а «Арсеналу» необходимо завоевывать трофей, чтобы получить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

– У Арсена Венгера опытная команда. В той же Лиге чемпионов она провела огромное количество матчей. Да и в английской Премьер-лиге футболисты привыкли постоянно находиться под давлением. Не думаю, что «канониры» не справятся с эмоциями в играх с ЦСКА.

Матч «Арсенал» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Источник: RT
Лига Европы Арсенал Кириченко Дмитрий
Комментарии (11)
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mamba9090909
1522924280
Шансы ВСЕГДА есть у ВСЕХ. Другой вопрос - каковы они.
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Pourport
1522925227
Интересно после 3-0 что скажет!)
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Бриг
1522926381
Вся надежда на Акинфея. В молодости ему уже везло с Арсеналом. Тогда в Лондоне Анри (видимо, с большого бодуна) несколько раз попал ему в разные части тела -голову, живот, ногу. Потом, чтобы не позориться сказал, что это просто вратарь хороший. Может и сейчас так выйдет.
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FanatSerj
1522926735
Киря возвращайся в Ростов, тут "Валера верим" такими темпами в ФНЛ Ростов отправит.
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portero
1522927743
шансы они есть конечно... но важное условие чтоб Арсенал не играл слишком здорово
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denzillo
1522930242
Конечно шансы есть-милости просим в наши ряды, 7-0 =))))
Ответить
sport1601
1522931283
Прoгнозы футбольных матчей -> bets-info.ru
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zigbert
1522936828
Контратаки ,главные козыри ЦСКА.
Ответить
pul
1522944572
защита-это слабое звено,но и с этим можно выиграть...
Ответить
Вомбат
1522962443
Да. Эксперт. Московский.
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