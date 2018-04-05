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    Селюк: «Венгера никто не может уволить из «Арсенала»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что потенциальное поражение от ЦСКА в Лиге Европы никак не повлияет на положение главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

    «Думаю, Венгера никто не может уволить. Поводом не станет даже потенциальный вылет от ЦСКА – специалист сам решает свою судьбу в этом клубе.

    Если Арсен захочет, то уйдет – решение за ним. Это очень сильный тренер, и проблемы клуба заключаются не только в нем.

    Конкуренты «Арсенала» тратят огромные деньги на трансферы. Конкуренция в лиге сумасшедшая, и даже попасть в первую четверку АПЛ теперь крайне сложно», – считает Селюк.

    Первая игра 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве.

    Источник: Известия

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    05.04.2018 09:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 5 апреля 2018, 14:48

      В ЗАКОНЕ ЧТО ТАМ ГОВОРИТЬ (ПАХАН)

      0
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 5 апреля 2018, 12:28

      Проводите пожалуйста селюка на уколы) достал уже чушь нести

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 5 апреля 2018, 10:24

      ГОНЧАРЕНКО УВОЛИТ)))

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