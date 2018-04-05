Селюк: «Венгера никто не может уволить из «Арсенала»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что потенциальное поражение от ЦСКА в Лиге Европы никак не повлияет на положение главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

«Думаю, Венгера никто не может уволить. Поводом не станет даже потенциальный вылет от ЦСКА – специалист сам решает свою судьбу в этом клубе.

Если Арсен захочет, то уйдет – решение за ним. Это очень сильный тренер, и проблемы клуба заключаются не только в нем.

Конкуренты «Арсенала» тратят огромные деньги на трансферы. Конкуренция в лиге сумасшедшая, и даже попасть в первую четверку АПЛ теперь крайне сложно», – считает Селюк.

Первая игра 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве.