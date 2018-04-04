Икарди не забил «Милану» в пустые ворота из центра вратарской

Нападающий «Интера» Мауро Икарди не реализовал момент в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Милана» (0:0).

На 56-й минуте встречи аргентинец после передачи с фланга получил мяч в центре вратарской и оказался перед пустыми воротами. Однако Икарди, пробив в касание, отправил мяч левее створа ворот.

«Милан» набрал 51 очко и остался на шестой строчке в турнирной таблице. «Интер» с 59-ю очками идет на четвертом месте.