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  • Икарди не забил «Милану» в пустые ворота из центра вратарской

Икарди не забил «Милану» в пустые ворота из центра вратарской

4 апреля 2018, 22:08
7

Нападающий «Интера» Мауро Икарди не реализовал момент в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Милана» (0:0).

На 56-й минуте встречи аргентинец после передачи с фланга получил мяч в центре вратарской и оказался перед пустыми воротами. Однако Икарди, пробив в касание, отправил мяч левее створа ворот.

«Милан» набрал 51 очко и остался на шестой строчке в турнирной таблице. «Интер» с 59-ю очками идет на четвертом месте.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Интер Милан Икарди Мауро
Комментарии (7)
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deinego77@yandex.ru
1522869172
Бывает...
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FerzLoko
1522876193
правая не рабочая
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Картер
1522882183
писец
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ДАША Д
1522895699
Главный виновник потери очков
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rerih
1522901078
Отскочили россонери...
Ответить
igoor52
1522915324
Это второй момент- близнец в этом матче !!!!!!!!!!!!!!!!!
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zigbert
1522923774
Иногда не забивают с линии ворот.
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