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    Икарди не забил «Милану» в пустые ворота из центра вратарской

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди не реализовал момент в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Милана» (0:0).

    На 56-й минуте встречи аргентинец после передачи с фланга получил мяч в центре вратарской и оказался перед пустыми воротами. Однако Икарди, пробив в касание, отправил мяч левее створа ворот.

    «Милан» набрал 51 очко и остался на шестой строчке в турнирной таблице. «Интер» с 59-ю очками идет на четвертом месте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2018 22:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 13:22

      Иногда не забивают с линии ворот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      igoor52 5 апреля 2018, 11:02

      Это второй момент- близнец в этом матче !!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      rerih 5 апреля 2018, 07:04

      Отскочили россонери...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 апреля 2018, 05:34

      Главный виновник потери очков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Картер 5 апреля 2018, 01:49

      писец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      FerzLoko 5 апреля 2018, 00:09

      правая не рабочая

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 4 апреля 2018, 22:12

      Бывает...

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