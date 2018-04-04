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    Венгер сообщил, намерен ли «Арсенал» покупать Головина

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча с ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы дал оценку стилю игры армейцев. Специалист также прокомментировал сообщения о желании «канониров» приобрести полузащитника москвичей Александра Головина.

    «Российские команды всегда техничные, они обладают футбольной культурой. У ЦСКА большая история. Мы уважаем их. Посмотрим, как сложится завтра игра. Слухи отправляют Головина в наш клуб? Если я говорю, что мы уважаем ЦСКА, это значит, что я не хотел бы говорить о качествах конкретных игроков. На данный момент Головин – не наша цель. Не думаю, что правильно говорить об этом за день до игры», — сказал Венгер.

    Матч «Арсенал» – ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.04.2018 15:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 5 апреля 2018, 09:19

      Вот и будет просмотр Головину в Арсенале! 2 матча на это есть, главное не упустить свой шанс. Думаю в Англии как и в России многие будут смотреть эти матчи. Если не Арсенал то другой клуб из АПЛ или другого чемпионата. Удачи ЦСКА и Головину.

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 4 апреля 2018, 21:11

      Сразу видно, что он под давлением! Если не выиграет ЛЕ, то все,,,, остановка. Фанаты его уже давно посылают!

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 4 апреля 2018, 19:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да какой Головину Арсенал.... он с мячом то не знает что делать...
      Кто то из ЦСКА инфу запускает, и все ведутся.....
      Чушь какая

      -6
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 4 апреля 2018, 18:59

      Наши клубы техничные)))))) С чувством юмора у ВЕНГЕРА все в порядке)))))

      5
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