Венгер сообщил, намерен ли «Арсенал» покупать Головина

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча с ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы дал оценку стилю игры армейцев. Специалист также прокомментировал сообщения о желании «канониров» приобрести полузащитника москвичей Александра Головина.

«Российские команды всегда техничные, они обладают футбольной культурой. У ЦСКА большая история. Мы уважаем их. Посмотрим, как сложится завтра игра. Слухи отправляют Головина в наш клуб? Если я говорю, что мы уважаем ЦСКА, это значит, что я не хотел бы говорить о качествах конкретных игроков. На данный момент Головин – не наша цель. Не думаю, что правильно говорить об этом за день до игры», — сказал Венгер.

Матч «Арсенал» – ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне.