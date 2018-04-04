Венгер сообщил, намерен ли «Арсенал» покупать Головина

Вот и будет просмотр Головину в Арсенале! 2 матча на это есть, главное не упустить свой шанс. Думаю в Англии как и в России многие будут смотреть эти матчи. Если не Арсенал то другой клуб из АПЛ или другого чемпионата. Удачи ЦСКА и Головину.
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча с ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы дал оценку стилю игры армейцев. Специалист также прокомментировал сообщения о желании «канониров» приобрести полузащитника москвичей Александра Головина.
«Российские команды всегда техничные, они обладают футбольной культурой. У ЦСКА большая история. Мы уважаем их. Посмотрим, как сложится завтра игра. Слухи отправляют Головина в наш клуб? Если я говорю, что мы уважаем ЦСКА, это значит, что я не хотел бы говорить о качествах конкретных игроков. На данный момент Головин – не наша цель. Не думаю, что правильно говорить об этом за день до игры», — сказал Венгер.
Матч «Арсенал» – ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне.