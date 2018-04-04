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Венгер сообщил, намерен ли «Арсенал» покупать Головина

4 апреля 2018, 15:57
4

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча с ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы дал оценку стилю игры армейцев. Специалист также прокомментировал сообщения о желании «канониров» приобрести полузащитника москвичей Александра Головина.

«Российские команды всегда техничные, они обладают футбольной культурой. У ЦСКА большая история. Мы уважаем их. Посмотрим, как сложится завтра игра. Слухи отправляют Головина в наш клуб? Если я говорю, что мы уважаем ЦСКА, это значит, что я не хотел бы говорить о качествах конкретных игроков. На данный момент Головин – не наша цель. Не думаю, что правильно говорить об этом за день до игры», — сказал Венгер.

Матч «Арсенал» – ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы ЦСКА Арсенал Головин Александр Венгер Арсен
Комментарии (4)
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ZENIT84,
1522857577
Наши клубы техничные)))))) С чувством юмора у ВЕНГЕРА все в порядке)))))
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Dimon 007
1522858061
Да какой Головину Арсенал.... он с мячом то не знает что делать... Кто то из ЦСКА инфу запускает, и все ведутся..... Чушь какая
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_Kesh_Suntar_
1522865519
Сразу видно, что он под давлением! Если не выиграет ЛЕ, то все,,,, остановка. Фанаты его уже давно посылают!
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Отчаянный Пердун
1522909196
Вот и будет просмотр Головину в Арсенале! 2 матча на это есть, главное не упустить свой шанс. Думаю в Англии как и в России многие будут смотреть эти матчи. Если не Арсенал то другой клуб из АПЛ или другого чемпионата. Удачи ЦСКА и Головину.
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