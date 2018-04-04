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    ЦСКА взял на матч с «Арсеналом» 19 игроков и Слуцкого

    ЦСКА вылетел в Лондон на первый матч с «Арсеналом» в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Тренерский штаб армейцев на игру взял 19 футболистов. Вместе с командой полетел и бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
    Защитники: Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников.
    Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.
    Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.

    Источник: Twitter

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    04.04.2018 15:47
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 6 апреля 2018, 00:45

      Слуцкий здорово помог по опыту Халла.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      Salamander 4 апреля 2018, 18:54

      Удачи Армецы)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 4 апреля 2018, 18:52

      Слуцкий как талисман полетел??А если серьёзно,то удачи в Лондоне!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 апреля 2018, 18:52

      Почему бы не слетать на родной "туманный альбион" , тем более , трансфер нарисовался ! ЦСКА - хорошей и удачной игры !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 4 апреля 2018, 18:23

      Слуцкий как туда затесался? Плохая примета для ЦСКА

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 4 апреля 2018, 18:21

      Удачи пацанам!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 4 апреля 2018, 17:50

      Гончаренко и Слуцкий одни из немногих кто в РФПЛ действительно шарят в футболе. Отличный тандем

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 4 апреля 2018, 17:30

      Удачи нашим парням!!!!! Думаю болеть будет вся Россия!!! А гнилью из которого льётся грязь в ниже написанном гореть в аду

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 4 апреля 2018, 17:30

      Марио не восстановился печально!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 4 апреля 2018, 17:22

      Давно Леня не "раскачивался" от нервов на английских трибунах))))) Ни пуха ни пера армейцам!!!!

      3
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