ЦСКА взял на матч с «Арсеналом» 19 игроков и Слуцкого

Слуцкий здорово помог по опыту Халла.
ЦСКА вылетел в Лондон на первый матч с «Арсеналом» в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Тренерский штаб армейцев на игру взял 19 футболистов. Вместе с командой полетел и бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 апреля 2018 г.