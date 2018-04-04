ЦСКА взял на матч с «Арсеналом» 19 игроков и Слуцкого

ЦСКА вылетел в Лондон на первый матч с «Арсеналом» в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Тренерский штаб армейцев на игру взял 19 футболистов. Вместе с командой полетел и бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.