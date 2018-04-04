Венгер: «У «Арсенала» и ЦСКА шансы на выход в полуфинал ЛЕ — 50 на 50»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы команды в противостоянии с ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы. По мнению специалиста, оба клуба одинаково претендуют на выход в полуфинал турнира.

«Пока что мы в четвертьфинале, так что не мечтаем о трофее. Нужно быть реалистами и идти шаг за шагом. Когда играешь первый матч дома, не знаешь, чего нужно достичь. Играя вторую игру дома, ты точно знаешь, какой результат нужно показать. В такой ситуации удобнее и защищаться, и атаковать.

Есть ли шансы у ЦСКА на победу? Конечно, у каждой есть. Это сильная команда, которая прошла «Лион». Они играли очень хорошо. Сейчас шансы 50 на 50», — сказал Венгер.

Матч «Арсенал» – ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне.