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  • Венгер: «У «Арсенала» и ЦСКА шансы на выход в полуфинал ЛЕ — 50 на 50»

Венгер: «У «Арсенала» и ЦСКА шансы на выход в полуфинал ЛЕ — 50 на 50»

4 апреля 2018, 15:37
18

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы команды в противостоянии с ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы. По мнению специалиста, оба клуба одинаково претендуют на выход в полуфинал турнира.

«Пока что мы в четвертьфинале, так что не мечтаем о трофее. Нужно быть реалистами и идти шаг за шагом. Когда играешь первый матч дома, не знаешь, чего нужно достичь. Играя вторую игру дома, ты точно знаешь, какой результат нужно показать. В такой ситуации удобнее и защищаться, и атаковать.

Есть ли шансы у ЦСКА на победу? Конечно, у каждой есть. Это сильная команда, которая прошла «Лион». Они играли очень хорошо. Сейчас шансы 50 на 50», — сказал Венгер.

Матч «Арсенал» – ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы ЦСКА Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (18)
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Аид666
1522845687
льстит, скамейки у нас к сожалению ноль (
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ruded
1522846950
выходя из подъезда своего дома - встречу ли я динозавра? 50% на 50%.
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sevsor
1522851084
Шансы 50Х50?...Спасибо, Арсен, вы очень воспитанный и тактичный человек)))
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raritet
1522852025
Арсенал ныне никакущий, и его нужно брать , пока он в таком состоянии. Чтобы потом, лет через 10 сказать: Да мы сам Арсенал вынесли с общим счетом 6:0. Если серьезно, то конечно, Выиграет тот кто сразу включит скорости. Если ЦСКА выдержит скорости АПЛ , то ничейку как минимум отгребут в Англии. Еще одно преимущество Арсенала, то что такая команда привычка к играм через 3 дня. Нашим нужно чуток больше времени чтобы придти в себя. Но главное, конечно, удача и судейский свисток.
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swot1205
1522852175
я думаю Венгер лукавит и льстит
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Чикомас
1522852877
Лукавит конечно...Читать приятно...но думаю у нас пройти Арсенал.. процентиков 20 не больше..
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Ахимас Вельде
1522856729
Если англичане сами на турнир не забьют, то у коней шансов 0.
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directorpg
1522857484
Многие не верили, что ЦСКА пройдет Лион, а он взял да и обыграл их в гостях.
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Dimon 007
1522857845
Какой бы спад у Арсенала не был, это Арсенал. Юве тоже вчера на матч вышел, думая что у Реала спад! 3–4 мяча ЦСКА получит и домой поедет плакать.
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zigbert
1522920227
50 на 50 -это нормально для ЦСКА.
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