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    Венгер: «У «Арсенала» и ЦСКА шансы на выход в полуфинал ЛЕ — 50 на 50»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы команды в противостоянии с ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы. По мнению специалиста, оба клуба одинаково претендуют на выход в полуфинал турнира.

    «Пока что мы в четвертьфинале, так что не мечтаем о трофее. Нужно быть реалистами и идти шаг за шагом. Когда играешь первый матч дома, не знаешь, чего нужно достичь. Играя вторую игру дома, ты точно знаешь, какой результат нужно показать. В такой ситуации удобнее и защищаться, и атаковать.

    Есть ли шансы у ЦСКА на победу? Конечно, у каждой есть. Это сильная команда, которая прошла «Лион». Они играли очень хорошо. Сейчас шансы 50 на 50», — сказал Венгер.

    Матч «Арсенал» – ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.04.2018 15:37
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 12:23

      50 на 50 -это нормально для ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 4 апреля 2018, 19:04

      Какой бы спад у Арсенала не был, это Арсенал. Юве тоже вчера на матч вышел, думая что у Реала спад!
      3–4 мяча ЦСКА получит и домой поедет плакать.

      -1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 4 апреля 2018, 18:58

      Многие не верили, что ЦСКА пройдет Лион, а он взял да и обыграл их в гостях.

      2
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 4 апреля 2018, 18:45

      Если англичане сами на турнир не забьют, то у коней шансов 0.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 апреля 2018, 18:24

      Не знаю как закончится этот матч, но в ответном будет ничья 1:1

      0
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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 4 апреля 2018, 18:15

      Точно!

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 4 апреля 2018, 17:41

      Лукавит конечно...Читать приятно...но думаю у нас пройти Арсенал.. процентиков 20 не больше..

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 4 апреля 2018, 17:39

      Как в анекдоте про блондинку и динозавра.
      - Каковы шансы встретить на улице динозавра?
      - 50 на 50
      - о_О почему вы дали такие шансы?
      - Ну либо встречу динозавра,либо нет

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 4 апреля 2018, 17:29

      я думаю Венгер лукавит и льстит

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      Рейтинг: +4025

      raritet 4 апреля 2018, 17:27

      Арсенал ныне никакущий, и его нужно брать , пока он в таком состоянии. Чтобы потом, лет через 10 сказать: Да мы сам Арсенал вынесли с общим счетом 6:0. Если серьезно, то конечно, Выиграет тот кто сразу включит скорости. Если ЦСКА выдержит скорости АПЛ , то ничейку как минимум отгребут в Англии. Еще одно преимущество Арсенала, то что такая команда привычка к играм через 3 дня. Нашим нужно чуток больше времени чтобы придти в себя. Но главное, конечно, удача и судейский свисток.

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